به گزارش خبرنگار مهر، افشین هادی چگینی عصر دوشنبه در مجمع عمومی سالیانه انجمنهای ورزشهای رزمی خراسان جنوبی اظهار کرد: خوشبختانه انتخاب رئیس جدید هیئت انجمنهای ورزشهای رزمی این استان با کمال بیطرفی برگزار شد و جواد وجودیزاده با رأی اعضای این مجمع انتخاب شد.
وی افزود: رئیس جدید هیئت باید در چهار سال آینده از همه ظرفیتهای موجود در خراسان جنوبی برای توسعه ورزشهای رزمی بهره بگیرد.
رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی تصریح کرد: در اداره فدراسیون حتی از دشمن خود نیز به دلیل اینکه باری را از روی دوش فدراسیون برمیدارد، استفاده میکنم و این موضوع را نیز باید بدانید که عزت و ذلت تنها دست خداست.
چگینی ادامه داد: با وجود اینکه حدود ۱۱ سال مسابقات جوانان برگزار نشده بود، تیم ما وارد اردو شد و در مسابقات جهانی یک سازمان معتبر در تایلند حضور یافت و در نهایت هفت مدال خوشرنگ طلا در دو بخش پسران و دختران کسب کردیم.
وی با بیان اینکه برگزاری لیگ کیکبوکسینگ در رده سنی جوانان نیز از دیگر برنامههای فدراسیون بود که اجرایی شد، افزود: از همان ابتدا هدف ما برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و سپس اعزام به تورنمنتهای بینالمللی بود، بدون اینکه پولی از بازیکنان دریافت کنیم.
رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی گفت: در گذشته برای تأمین هزینههای اعزام، از ورزشکاران پول دریافت میشد، اما خودم نیز همراه تیم اعزام نشدم و هزینه آن را به تیم کمک کردم تا یک بازیکن بیشتر اعزام شود و اتفاقاً همان جوان شرکتکننده در این رقابتها موفق به کسب مدال طلا شد.
چگینی ادامه داد: تیم ملی جوانان ما پنج ماه در اردوهای مختلف حضور داشت و در مسابقات نیز کار بسیار ارزشمندی انجام داد.
وی در ادامه با اشاره به مسئولیت رشته MMA در ایران اظهار کرد: مسئولیت MMA تحت عنوان «آما» در ایران برعهده خود من است. در گذشته افرادی بودند که انصافاً زحمت نیز کشیدند، اما پس از هماهنگی با وزارت ورزش قرار شد مسئولیت این رشته در ایران برعهده رئیس فدراسیون باشد، چراکه این رشته وارد بازیهای آسیایی شده و باید هماهنگی کاملی با وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک داشته باشد.
رئیس فدراسیون ورزشهای رزمی تصریح کرد: جایگاه ما در این زمینه زمانی که فدراسیون را تحویل گرفتم، رتبه ۱۹ آسیایی بود که در نخستین اعزام به رتبه چهارم رسیدیم و پس از آن نیز رتبه دوم و سپس رتبه اول را کسب کردیم.
چگینی با اشاره به محدودیتهای مالی فدراسیون افزود: در حالی که حداقل قرارداد یک بازیکن فوتبال ۸۵۰ میلیون تومان است، کل بودجه فدراسیون ما ۴۰۰ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: برای فوتبالیها آرزوی موفقیت میکنم، اما ای کاش عدالتی در اختصاص بودجهها وجود داشت.
رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی با تأکید بر ضرورت ایجاد درآمد پایدار در هیئتهای ورزشی خاطرنشان کرد: هیئتهای ورزشی باید با هدف ایجاد درآمد پایدار به دنبال جذب حامی مالی باشند.
وی افزود: به همه استانها رینگ، تاتامی و کیسه دادهایم و به خراسان جنوبی نیز یک رینگ اختصاص دادیم که با توجه به مشکل موجود در نهبندان، این رینگ در اختیار این شهرستان قرار گرفت.
هیئتهای ورزشی باید به سمت درآمد پایدار حرکت کنند
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز در این مجمع گفت: خوشبختانه انتخابات امروز برای انتخاب رئیس این هیئت توسط معاونت توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان، براساس قوانین موجود و با حضور رئیس فدراسیون به خوبی برگزار شد.
امیرحسین تلواری تصریح کرد: با توجه به شرایط کشور و محدودیت منابع دولتی، هیئتهای ورزشی باید به دنبال درآمدهای پایدار برای خود باشند تا نه تنها نیازهای مالی خود را تأمین کنند، بلکه در مسابقات و اعزامها نیز به ما کمک کنند.
وی تأکید کرد: تاکنون هیچ هیئتی در استان را ندیدهام که با تکیه بر درآمد پایدار خود، در این زمینه نیازی به ما نداشته باشد.
تلواری ادامه داد: هیئتهای ورزشی خراسان جنوبی باید به سمتی حرکت کنند که برای اجرای برنامههای خود با مشکل مالی مواجه نباشند.
به گفته وی، هیئتهای استانی و شهرستانی برای توسعه حوزه قهرمانی نیز باید با تکیه بر استعدادیابی و برنامهریزی مناسب حرکت کنند.
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