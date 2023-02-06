راهپیمایی ۲۲ بهمن همواره موجب اخلال در محاسبات و تحیر دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت ایام الله دهه فجر و د، آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

وَالْفَجْرِ ﴿۱﴾ وَلَیَالٍ عَشْرٍ ﴿۲﴾

انقلاب اسلامی ایران که ریشه در نهضت رسول الله و قیام خونین عاشورا دارد، در زمانه تسلط جهل، تاریکی و مادی گرایی به پیروزی رسید و با شعار «ایمان»، اسلام را حیات مجددی بخشید. اکنون ۴۴ سال است پرچم اسلام در دستان ملت مجاهد و مؤمن ایران همچنان در اهتزاز است و دشمنان نتوانسته‌اند در مسیر اعتزاز و نیرومندی انقلاب اسلامی خللی ایجاد کنند. نصرت و امداد الهی در ایجاد و استمرار نظام اسلامی همواره برقرار بوده است و ملت ما در مقام یاری دین خدا با لبیک مؤمنانه «نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» ندای حق طلبانه امام عظیم الشان را پاسخ دادند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با گرامیداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و پاسداشت نام و یاد شهدای گرانقدر نهضت اسلامی مردم ایران و امام شهدا حضرت آیت الله العظمی امام روح الله خمینی-قدس سره- در تکریم از ملت و انقلاب عظیم اسلامی نکاتی را معروض می‌دارد:

۱ اسلام، سیرت و ماهیت انقلاب اسلامی ماست. التزام به مبانی دینی و عمل به احکام اسلامی از ضرورت‌های وجودی انقلاب اسلامی است. دشمنان ما همه تلاش خود را داشته‌اند تا به محتوای این نهضت خلل و آسیب وارد کنند و وحدت بین صورت و سیرت نظام اسلامی را مخدوش کنند. در حوادث اخیر نیز هجمه‌ی سنگینی علیه ارزش‌های اسلامی وارد کردند، اما در عمل دیدند که ملت با آن‌ها همراهی نکردند. ملت ما برای حاکمیت اسلام قیام کرده است و تا آخرین نفس پاسدار ارزش‌های اسلامی و اجرای احکام اسلامی خواهد بود.

۲ التزام به ولایت فقیه و تبعیت از امام هدایت که فرمان به حکم خدا و قرآن می‌دهد یک امر فطری است. «أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» احکام فطری و عقل انسان، لزوم متابعت از حق و امام حق را بیان می‌کند. امروز مقام منیع ولایت حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی)، امت اسلامی را به مبارزه با جبهه کفر و استکبار جهانی و یاری دین فراخوانده است و تبعیت از این پیشوای هدایت، ما را در رسیدن به سعادت دنیا و آخرت یاری می‌کند. تلاش دشمنان برای خارج کردن مردم از مسیر ولایت یکی از برنامه‌های ضد انسانی و ضد الهی است که با هزینه‌ها و توطئه‌های گسترده در حال انجام است. خروش غیرتمندانه مؤمنین به اسلام و انقلاب در محکومیت اهانت به رهبری انقلاب اسلامی نشان داد ملت ما این عروه الوثقی نظام اسلامی را می‌شناسند و با تمام وجود حامی و راعی حق ولایت هستند.

۳ ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان دولت مردمی و کارگزاران و متولیان خدمت رسانی به مردم که تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا فشار حداکثری و ظالمانه دشمنان را از سر مردم رفع کنند، از آنان می‌خواهیم با توجه به اینکه فشار دشمن بر ملت بسیار شدید است و در نتیجه در جنبه‌های اقتصادی و معیشتی، مردم همچنان در معرض آسیب و فشار هستند، اقتصاد و معیشت مردم را در همه تصمیم‌گیری‌ها در اولویت قرار داده خدمت مضاعفی در گره گشایی و سامان بخشی به معیشت مردم انجام دهند و حق نعمت مسئولیت را به، ولی نعمتان خود به احسن وجه ادا نمایند.

۴ -وحدت و یکپارچکی ملت ایران و باور عمیق آنان به نصرت و هدایت الهی در همه این سال‌های مبارزه با استکبار، نقشه‌های دشمنان را خنثی کرده است. اشتباهات محاسباتی نظام سلطه ریشه در عدم شناخت مردم ایران دارد. نظام مادی نمی‌تواند قدرت ایمان و عمل صالح را درک کند و این حقیقت ناکامی و استیصال استکبار جهانی است. صبر، بصیرت و استقامت و تقویت دینداری ولایتمدارانه تضمین کننده بقای نظام اسلامی است و بی شک امداد الهی را نیز در پی خواهد داشت.

۵- دستاوردهای انقلاب اسلامی بسیار عظیم و شگفت آور است. در جهاد تبیین، بیان دستاوردها و نقاط قوت در کنار آسیب شناسی ضعف‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در هجمه‌های تبلیغاتی دشمنان تلاش برای نادیده گرفتن و پنهان کردن کار آمدی نظام اسلامی تلاشی مستمر و توطئه آمیز است. امروز جوانان ما در اکثر رشته‌های علمی در رتبه‌های ممتاز جهانی هستند و تولید علم و قدرت یکی از مؤلفه‌های کم نظیر انقلاب اسلامی بوده است.

۶ - راهپیمایی روز ۲۲ بهمن، همیشه در دستگاه محاسباتی دشمن اخلال و تحیر ایجاد کرده است. امسال نیز حضور باشکوه در تجدید میثاق با انقلاب اسلامی، امام و رهبری و حمایت از آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی ضربه محکمی بر دهان یاوه گویان و بدخواهان نظام اسلامی خواهد زد. راهپیمایی ۲۲ بهمن مصداق بارز جهاد کبیر و عمل صالح است و بی شک جدای از برکات عظیم دنیایی یک سعی مشکور و مأجور در درگاه الهی است.

خداوند این نظام اسلامی را اقتدار و عظمت بخشیده است و بی شک حفظ و هدایت نیز خواهد کرد. از درگاه خداوند منّان مسئلت داریم این ملت غیور و مؤمن را در مسیر عزت و سعادت ثابت قدم بدارد و تحت ظلّ توجهات حضرت ولیعصر -عجّل الله تعالی فرجه الشریف- در نیل به اهدافش موفق و منصور بگرداند.