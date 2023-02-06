اختصاص ۲۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار به شهرستان هلیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری هلیلان اظهار مرد: از تعداد ۸۷ پروژه در دست اجرا و از محل اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری هفت طرح و پروژه با اعتبار بالغ بر یک هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال برای شهرستان هلیلان در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: از محل متمم اول و دوم سفر ریاست محترم جمهور تعداد هفت پروژه با اعتبار ۸۹۰ میلیارد ریال به این شهرستان اختصاص یافت.

بهرام نیا اضافه کرد: طرح احداث مسکن ویژه روستایی و شهری به تعداد ۱۵۵ واحد مسکونی شامل ۴۵ واحد شهری و ۱۱۰ واحد روستایی با کمک بلاعوض قابل پرداخت به میزان ۶۳ میلیارد ریال و تسهیلات قرض‌الحسنه قابل پرداخت به میزان ۲۹۸ میلیارد ریال در دست اجرا است.

استاندار ایلام افزود: سه پروژه گازرسانی با مجموع اعتبار ۲۲۵ میلیارد ریال به روستاهای شهرستان هلیلان در دست اجرا است که امروز هشت روستا از نعمت گاز برخوردار شدند.

وی عنوان کرد: طرح هادی در ۱۶ روستای سطح شهرستان با میانگین پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد و اعتبار ۵۳ میلیارد ریال در دست اجرا است.

بهرام نیا اظهار کرد: در حوزه جهاد کشاورزی نیز تعداد چهار پروژه با مجموع اعتبار یک هزار و ۹۸ میلیارد ریال شامل تکمیل ایستگاه پمپاژ کهره-داجیوند، تکمیل ایستگاه پمپاژ میدر، تکمیل ایستگاه پمپاژ پیامن و بهسازی و نوسازی کانال‌های آب سطح شهرستان در دست اقدام است.