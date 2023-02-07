وزارت علوم تامین بودجه دانشگاه های استان سمنان را مد نظر قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح سه شنبه در دیدار با وزیر علوم به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه استقلال بعضی دانشگاه‌ها مهمترین مطالبه خانواده شهدا از وزیر علوم بوده است، ابراز داشت: امیدواریم در این سفر دو روزه برای این مهم چاره اندیشی صورت گیرد و این چالش بزرگ دانشجویان خانواده‌های شهدا نیز رفع شود.

وی ضمن بیان اینکه در استان سمنان با کمترین مشکل در حوزه وزارت علوم مواجه هستیم، افزود: رؤسای دانشگاه‌های استان سمنان برای ارتقای سطح علمی، افزایش توانمندی و برخورداری از امکانات پیشرفته دانشجویان همه توان خود را به کار بستند که انتظار می‌رود برای مطالباتی که دانشگاه‌ها دارند تدبیر مناسب صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان بابیان اینکه کرسی‌های آزاد اندیشی می‌بایست در دانشگاه‌ها برگزار شود، ابراز داشت: این مهم می‌تواند به برقراری ارتباط بیشتر با دانشجویان کمک کند و آنها نیز دغدغه‌ها، نیازمندی و مشکلات خود را راحت تر در فضای دوستانه مطرح می‌کنند و این ارتباط دو سویه راه مطالبه گری از طریق درست را امکان پذیر خواهد کرد.

مطیعی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های مهم رهبر معظم انقلاب هویت دادن به دانشجویان است، تصریح کرد: این مهم راهی که به ایجاد انگیزه و هدفمند کردن دانشجویان بسیار کمک می‌کند لذا از وزرات علوم انتظار می‌رود نسبت به این مقوله‌ها حساسیت بیشتری داشته باشند.

وی ضمن بیان اینکه طی ماه‌های اخیر مشکلات دانشجویان بعضی دانشگاه‌ها در زمینه تأمین وسیله نقلیه و خوابگاه رسیدگی و تا حدودی رفع شده است، افزود: وزارت علوم باید به موضوع تأمین بودجه دانشگاه‌های استان سمنان توجه ویژه داشته باشد.