اعزام ۱۲۰ هزار دانش آموز به اردوهای راهیان پیشرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی باستان با اشاره به برنامه‌های این سازمان به مناسبت دهه مبارک فجر گفت: بسیج دانش آموزی با کمک دانش آموزان، برنامه‌های متنوعی را برای این ایام و روز ۲۲ بهمن طراحی و پیش بینی کرده است.

وی افزود: تاکید ما در اجرای برنامه‌های مدرسه محور و در راستای حفظ و تقویت هویت ملی است؛ بدین صورت که در تمام مدارسی که بسیج دانش آموزی فعال است در مراسم آغازین مدارس از ۱۲ تا ۲۲ بهمن سرود جمهوری اسلامی ایران به صورت دسته جمعی خوانده می‌شود. همچنین آذین بندی و فضاسازی مدارس سراسر کشور از سوی تشکل‌های دانش آموزی با محوریت بسیج انجام می‌شود.

باستان ادامه داد: برگزاری زنگ گفت‌وگو در مدارس از دیگر برنامه‌ها است؛ این زنگ می‌تواند فضایی برای تقویت جهاد تبیین باشد تا دانش آموزان با کمک معلمان و مربیان در این موضوع مشارکت داشته باشند و به شبهات دانش آموزان پاسخ دهند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی افزود: برگزاری مسابقات متنوع از سوی بسیج دانش آموزی در مدارس از دیگر برنامه‌هاست که کتابخوانی و نقاشی را دربردارد. گروه‌های سرود بسیج دانش آموزی نیز در این ایام فعال هستند تا با مضامین انقلابی و مذهبی در مدارس، میادین و محله‌ها اجرای با نشاط داشته باشند.

وی اظهار کرد: توزیع پرچم موضوع دیگر است؛ حمل پرچم ایران قوی در برنامه‌های همایشی در مدارس و ایام الله دهه فجر از سوی دانش آموزان از دیگر برنامه‌های ماست همچنین یک پرچم ۵۰ متری نیز طراحی شده است که توسط ۵۰ فرمانده واحدهای بسیج دانش آموزی در راهپیمایی ۲۲ بهمن حمل خواهد شد.

باستان همچنین اعلام کرد: برگزاری اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت نورانی را برگزار می‌کنیم تا دانش آموزان با کمک مربیان و معلمان در مدارس از کارخانه‌ها و پارک‌های علم و فناوری بازدید داشته باشند که تاکنون ۱۲۰ هزار نفر در قالب این اردو، بازدید علمی داشته‌اند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی بیان کرد: ۲ هزار دانش آموز استعدادهای درخشان در قالب کاروان‌های ۲۰۰ نفره به خوزستان اعزام خواهند شد که هم راهیان نور و هم راهیان پیشرفت است همچنین هزار نفر نیز به هرمزگان و بندرعباس اعزام خواهند شد.