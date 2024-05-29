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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۴۰

مرتضوی در جمع خبرنگاران:

مرحله بعدی کالابرگ الکترونیکی پس از کسب مجوز اجرا خواهد شد

مرحله بعدی کالابرگ الکترونیکی پس از کسب مجوز اجرا خواهد شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: درخصوص طرح کالابرگ الکترونیکی، به برخی مجوزها نیاز است و امیدواریم در آینده نزدیک اجرا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، یکی از سفارش‌های اکید آقای رئیسی بود.

وی افزود: پس از شهادت آقای رئیسی، یکی دو جلسه با حضور آقای مخبر در این‌ باره برگزار کردیم و در حال جمع‌بندی نتیجه آن هستیم.

مرتضوی گفت: در خصوص طرح کالابرگ الکترونیکی، به برخی مجوزها نیاز است و امیدواریم در آینده نزدیک، جمع‌بندی و ابلاغ شود تا مرحله بعدی کالابرگ الکترونیک را اجرا کنیم.

مرتضوی با بیان اینکه همه دولتمردان پس از شهادت آیت الله رئیسی و همراهان شهید ایشان، عهد بستند که بیش از گذشته کار کنند، بیان کرد: البته شرایط کار متفاوت خواهد بود. چرا که ما فردی بزرگ، شخصیت ملی و جهانی ایران اسلامی را از دست دادیم و طبیعی است که فقدان ایشان برای همه ما سخت و دشوار است.

وی ادامه داد: با این حال کارها با قدرت و قوت خود پیگیری می‌شود و همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، هیچ خللی در امور کشور ایجاد نخواهد شد.

کد مطلب 6122389
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • سعید محمدی IR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
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      آقای صولتی وزیر کار شما چرا وقتی تعرفه پزشکی ۴۵ در صد افزایش دارد ولی افزایش حقوق بازنشستگان ۲۲ در صد تورم ۵۰ در صد پس چرا شما به این موضوع اعتراض نکردید مگر وزیر کار نیستید مگر شما پیش خداوند سوگند یاد کردید که از حق حقوق کارگران دفاع کنید چه شاغل چه بارنشسته ولی در عمل شما هیچ اعتراضی نکردید شما ا
    • منصور ۰۴:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
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      پول میدن سنگ میندازن خرید نکنی بعد پول را پس میگیرن شاید یکی همون مقدار نداره خرید کنه تاوان نداری پس گرفتن پول

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