مرحله بعدی کالابرگ الکترونیکی پس از کسب مجوز اجرا خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، یکی از سفارش‌های اکید آقای رئیسی بود.

وی افزود: پس از شهادت آقای رئیسی، یکی دو جلسه با حضور آقای مخبر در این‌ باره برگزار کردیم و در حال جمع‌بندی نتیجه آن هستیم.

مرتضوی گفت: در خصوص طرح کالابرگ الکترونیکی، به برخی مجوزها نیاز است و امیدواریم در آینده نزدیک، جمع‌بندی و ابلاغ شود تا مرحله بعدی کالابرگ الکترونیک را اجرا کنیم.

مرتضوی با بیان اینکه همه دولتمردان پس از شهادت آیت الله رئیسی و همراهان شهید ایشان، عهد بستند که بیش از گذشته کار کنند، بیان کرد: البته شرایط کار متفاوت خواهد بود. چرا که ما فردی بزرگ، شخصیت ملی و جهانی ایران اسلامی را از دست دادیم و طبیعی است که فقدان ایشان برای همه ما سخت و دشوار است.

وی ادامه داد: با این حال کارها با قدرت و قوت خود پیگیری می‌شود و همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، هیچ خللی در امور کشور ایجاد نخواهد شد.