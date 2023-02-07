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۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۲۱

رئیس پلیس راه مازندران:

محور هراز امشب به صورت مقطعی مسدود می شود

محور هراز امشب به صورت مقطعی مسدود می شود

ساری- رئیس پلیس راه مازندران از انسداد مقطعی محور هراز خبر داد و گفت: این محور برای عملیات راهداری امشب مسدود می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یدالله جهان تاب گفت: به منظور اجرای عملیات رفع خاموشی تونل‌های سپاسد، وانا، تکاور و امام زاده هاشم جاده هراز برای دومین شب متوالی از ساعت ۲۳ امشب تا ۶ صبح فردا بسته می‌شود.

سرهنگ جهان تاب افزود: تردد همه وسایل نقلیه از جاده‌های جایگزین کندوان و سوادکوه انجام خواهد شد.

وی از رانندگانی که قصد تردد در این محور را دارند، خواست: ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، همراه داشتن تجهیزات زمستانی و مدیریت سفر خود در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۲۱۸۲۴۴۳۴ پلیس راه استان با پیش شماره ۰۱۱ تماس بگیرند.

کد مطلب 5702760

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