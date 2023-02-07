محور هراز امشب به صورت مقطعی مسدود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یدالله جهان تاب گفت: به منظور اجرای عملیات رفع خاموشی تونل‌های سپاسد، وانا، تکاور و امام زاده هاشم جاده هراز برای دومین شب متوالی از ساعت ۲۳ امشب تا ۶ صبح فردا بسته می‌شود.

سرهنگ جهان تاب افزود: تردد همه وسایل نقلیه از جاده‌های جایگزین کندوان و سوادکوه انجام خواهد شد.

وی از رانندگانی که قصد تردد در این محور را دارند، خواست: ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، همراه داشتن تجهیزات زمستانی و مدیریت سفر خود در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۲۱۸۲۴۴۳۴ پلیس راه استان با پیش شماره ۰۱۱ تماس بگیرند.