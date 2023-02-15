انقلاب اسلامی هندسه قدرت در نظام بین الملل را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رئوف صبح چهارشنبه در آئین اختتامیه ششمین جشنواره رسانهای ابوذر در یاسوج افزود: ۲۲ بهمنی حماسی در کشور رقم خورد و شاهد حضور جانانه مردم و تجدید بیعت با آرمانهای امام، انقلاب، شهدا و رهبری بودیم.
وی با بیان اینکه در گردنههای مختلف با اتکا به اقیانوس بیکران مردمی شاهد خلق حماسه بودهایم، اظهار کرد: در ۲۲ بهمن نیز حماسهای دیگر رقم خورد.
رئوف با اشاره به اینکه دشمن وظیفه دشمنی خود را به خوبی انجام میدهد، اظهار کرد: تحریف و وارانه جلوه دادن شرایط از فعالیتهای دشمن است.
مدیرکل صدا و سیمای استان گفت: دشمن در یک جنگ شناختی و ترکیبی از تمام توان خود استفاده میکند.
وی بر نقش رسانه برای مقابله با هجمههای دشمن تاکید کرد و عنوان داشت: رسانه باید با هم افزایی، اثر گذاری و فعالیتهای مستمر مقابل هجمه دشمن ایستادگی کند.
رئوف گفت: همچنین عملکردها در جهاد تبیین نیز باید مجاهدانه باشد.
رئوف توسعه آموزش را نیاز رسانههای استان دانست و گفت: صدا و سیمای استان همکاری لازم و تعامل را در این بخش خواهد داشت.
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