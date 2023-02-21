مقصر بازار حبوبات کیست؟ واردکننده یا بنکداران

به گزارش خبرنگار مهر، در چند ماه اخیر شاهد نوسانان قیمتی در بازار حبوبات هستیم. عموماً حبوبات جایگزین مناسبی برای گوشت و مواد پروتئینی هستند. با افزایش قیمت انواع گوشت در بازار، به نظر می‌رسد بازار حبوبات داغ شود.

سید عبدی افتخاری، دبیر انجمن حبوبات ایران در گفت و گو با مهر گفت: انجمن حبوبات ایران متولی تأمین بازار است. برخی تأمین کنندگان تولیدکننده و صادرکننده بخشی هم واردکننده هستند.

وی افزود: تجار در مبادی ورودی کشور محصولات را با قیمت متعارف به بنکداران می‌فروشند. اگر در بازار حبوبات نوسان قیمتی وجود دارد موضوع به مدیریت و نظارت بر بازار بر می‌گردد.

او ادامه داد: گاهی در سطح جهان شاهد کاهش و افزایش قیمت‌ها هستیم اما این نوسان از ۵۰ تا ۱۰۰ دلار در تن بیشتر نمی‌شود.

دبیر انجمن حبوبات ایران با بیان اینکه در نوسان قیمتی بازار فعلی حبوبات ایران واسطه‌ها نقش دارند، گفت: البته در کلان از نگاه تجار، بازار حبوبات آرام است و این آرامش را باید حفظ کرد. پیش بینی می‌شود بازار بدون مشکل تأمین باشد زیرا به اندازه کافی محصول حبوبات در کشور موجود است.

افتخاری در پاسخ به این پرسش که چرا در یک ماه گذشته حبوبات با قیمت نامتعارف به دست مصرف کننده می‌رسد، گفت: در این باره باید از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ناظران بازار موضوع پیگیری شود. کالا به اندازه کافی موجود است.

دبیر انجمن حبوبات ایران در پایان اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش‌ها را ادامه دهد و بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تخصیص دهد بازار حبوبات تا اردیبهشت بدون مشکل تأمین است.

آمار واردات

افتخاری در ادامه به آمار واردات حبوبات اشاره کرد و گفت: سال ۹۹ حدود ۸۶ هزار تن انواع حبوبات از انواع لوبیا، عدس، نخود و باقالا وارد کشور شد.

وی عنوان کرد: نخود در دو نوع معمولی و رنگی (سیاه) وارد شده و نخود رنگی در داخل به لپه تبدیل می‌شود.

دبیر انجمن حبوبات ایران با بیان اینکه سالانه ۲۵۰ هزار تن حبوبات وارد می‌شود، یادآور شد: در واقع ۳۰ درصد نیاز کشور به وسیله واردات تأمین و باقی در داخل تولید می‌شود.

افتخاری با اشاره به آمار واردات سال ۱۴۰۰ اضافه کرد: سال گذشته ۱۹۴ هزار تن انواع حبوبات وارد کشور شد که این عدد امسال در ۹ ماهه نخست سال حدود ۱۶۲ هزار تن بوده است.

وی گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان سال این عدد به ۲۵۰ هزار تن برسد.

آمار صادرات

دبیر انجمن حبوبات ایران درباره وضعیت صادرات هم گفت: سال ۹۹ حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تن حبوبات به کشورهای همسایه از جمله عراق، پاکستان و افغانستان صادر شد. سال گذشته آمار صادرات حبوبات به میزان سال ۹۹ بود و امسال تا پایان آذر هم ۳ هزار و ۳۰۰ تن حبوبات از بنادر کشور صادر شدند.

افتخاری درباره حبوبات صادراتی اظهار کرد: نخود، لوبیا چیتی و باقالا از محصولات صادراتی کشور هستند. حبوبات تازه شرایط صادراتی خوبی دارند. هنگام کشت این محصولات در کشور مازاد به کشورهای همسایه صادر شده و در هنگام برداشت این محصولات در کشورهای همسایه محصولات تازه وارد ایران می‌شوند.