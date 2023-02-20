شهادت نوجوان مجروح فلسطینی در نابلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع پزشکی فلسطین شامگاه دوشنبه از شهادت «محمد منتصر الشوا» نوجوان ۱۶ ساله فلسطینی که پیش از این ماه جاری در یورش نظامیان صهیونیست مجروح شده بود، خبر دادند.

بر اساس این گزارش، منابع فلسطینی اعلام کردند که این نوجوان فلسطینی که از اهالی اردوگاه بلاطه بود و در هشتم فوریه جاری در جریان یورش نظامیان صهیونیست به مقبره یوسف پیامبر زخمی شده بود، روز دوشنبه براثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

در همین راستا، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای شهادت این نوجوان فلسطینی را به خانواده وی تسلیت گفت.

این بیانیه می افزاید: ما به خانواده این شهید تسلیت می گوییم و تاکید می کنیم که ملت سازش ناپذیر ما علیرغم تشدید تجاوزات اشغالگران و کشتار افراد بیگناه و هتک حرمت مقدسات، همچنان پایدار و مقاوم خواهند ماند.

در این بیانیه آمده است: رزمندگان شجاع ما بر سر عهد و پیمان خود در هدف قرار دادن دشمن و جلوگیری از اقدامات تروریستی و جنایات ننگینش تا زمان ریشه کردن آن از سرزمین خود خواهند بود.