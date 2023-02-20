۱۶۰ کیلوگرم تریاک در شاهرود کشف شد

سرهنگ جلیل موقوفه ئی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف ۱۶۰ کیلوگرم ماده مخدر تریاک در شاهرود خبر داد و بیان کرد: طبق اخبار واصله از پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تهران مأموران انتظامی متوجه انتقال مقادیری مواد مخدر در استان‌های شمال شرقی کشور شدند.

وی با بیان اینکه این موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان قرار گرفت، افزود: پس از گشت‌های فراوان توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر شاهرود بالاخره خودروی مورد نظر رؤیت و نشست به توقف آن اقدام شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف مواد مخدر از نوع تریاک در این خودرو خبر داد و تاکید کرد: این میزان مواد مخدر که به طرز ماهرانه‌ای جاساز شده بود به همراه فرد دستگیر شده به مراجع قضائی ارجاع داده شد.