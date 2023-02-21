مجله «کتاب تئاتر» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین شماره از مجله تخصصی پژوهشی «کتاب تئاتر» با مدیریت حسن پورگل محمدی و سردبیری بهزاد خاکینژاد منتشر شد. این مجله پژوهشی با حمایت هیأت مدیره صنف مدرسان تئاتر و با مقالههایی از سیمین امیریان، ابوالقاسم دادور، شاهد پیوند، ابوالفضل دژاکام، مهدی صدیقی، رضا عباسی، شهناز روستایی، عسل عصریملکی، مهتاب مبینی و سیده آسیه میرحسینی منتشر شده است.
«کتاب تئاتر» در بهار ۱۴۰۰ از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز گرفت که در آن زمان با همکاری صنف مدرسان تئاتر منتشر شود اما به دلیل تشکیل این انجمن در تابستان ۱۴۰۱، انتشار آن تا پایان سال جاری به طول انجامید و در نهایت مجله در تاریخ ۳۰ بهمن ماه وارد بازار نشر شد.
در بهار سال آتی، فراخوان مقالههای دومین شماره از نشریه «کتاب تئاتر» به اطلاع علاقهمندان خواهد رسید.
