آموزه های دفاع مقدس باید با استفاده از هنر ترویج وتوسعه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ندسا، حجت الاسلام عبدالحمید رئیسی در مراسم اعزام به اردوهای راهیان نور دریایی در یادمان والفجر هشت (اروند) با تشکر از فرمانده محترم نیروی دریایی سپاه و منطقه سوم ندسا که به رونق و توسعه کمی و کیفی یادمان شهدای والفجر هشت، توجه و اهتمام ویژه ای دارد، تصریح کرد: هر کس با شهدا رفیق شود و ارتباط معنوی بگیرد سراسر وجود او مملو از نور ایمان میشود پاک میشود، زلال و صاف میشود، آرامش مییابد، هر کس یک قدم برای شهدا بردارد شهدا برای او ۱۰ قدم و بلکه بیشتر برای او بر میدارند.
وی اظهارداشت: شهید یعنی کسی که همیشه گواه میدهد و همیشه شاهد است، بنابراین کسی که همیشه گواه میدهد باید همیشه بیننده باشد و ببیند، کسی که همیشه بیننده است باید همیشه زنده باشد و این همان نکته ویژه ای است که در آیه ۱۵۴ سوره بقره به آن اشاره شده است: «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَٰکِنْ لَا تَشْعُرُونَ»، در اینجا خداوند تبارک و تعالی به صراحت به ما تذکر میدهد که شهدا همیشه زنده اند و بر اعمال ما نظاره گر هستند و همین باور است که میتواند مسیر زندگی ما را به درستی هدایت و تعیین کند و در عملکردها و فعالیتهای روزمره ما نقش سازنده و مؤثری داشته باشد.
حجت الاسلام رئیسی خاطرنشان کرد: شهدا چونکه اهل اخلاص، صدق، معرفت و محبت هستند، این کشش و جاذبه اردوهای راهیان نور هم از سوی آنهاست که ما را میخوانند، دعوت میکنند، امروز ما میبینیم هر سال نسبت به دوره قبل در مسیر و قدمگاههای شهدا جمعیت مشتاق بیشتری حضور مییابند.
وی ادامه داد: آشنایی با آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی، آشنایی نسل جوان با بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی که سرگذشتهای ثانیه به ثانیه دفاع مقدس و تمام لحظات رشادتها و دلاوریهای رزمندگان اسلام در مقابله با دشمن، بسیار خواندنی و معرفتی است و اینها در سایه همین سفرهای نورانی راهیان نور مشهود و ملموس است.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه اظهار کرد: انتقال ارزشهای والای دفاع مقدس و آموزههای فرهنگی تربیتی آن به نسل جوان، آشنایی سمعی بصری بصورت میدانی برای آینده سازان و پیشگامان گام دوم انقلاب با مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس، تاریخچه جنگ و اهداف، پیامدها و آموزههای دفاع مقدس، باید با استفاده از هنر و رسانه انقلابی ترویج و توسعه یابد.
حجت الاسلام رئیسی یادآور شد: زیارتگاههای راهیان نور و مشهد شهدای مظلوم کربلای ایران، موزه بزرگ حماسهسازی شیرمردان و شیر زنان این کهن سرزمین سرافراز و نماد مقاومت، پایداری و استواری ملت قهرمان آن برای پاسداری و دفاع از میهن، نظام اسلامی، ایمان و آرمانهای والای انسانی است که باید به خوبی از آن حافظت و صیانت شود.
