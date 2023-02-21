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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۲۵

سخنگوی اورژانس مازندران:

قاتل خاموش در تنکابن یک قربانی گرفت

قاتل خاموش در تنکابن یک قربانی گرفت

تنکابن- سخنگوی مرکز پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: مسمومیت با مونوکسیدکربن جان یک نفر را در تنکابن گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، زکریا اشکپور با اشاره به حادثه مسمومیت با گاز در تنکابن اظهار داشت: پس از اعلام خبر بلافاصله تیم پایگاه اورژانس دوهزار به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه دو مرد ۵۵ و ۳۱ ساله دچار مسمومیت با گاز Co شدند و تیم اورژانس پس از ورود به صحنه وبا ارزیابی وضعیت این دو نفر دریافتند که متأسفانه مرد ۵۵ ساله فاقد علائم حیاتی بود و مدتی از فوت وی گذشته است.

وی ادامه داد: همچنین مرد ۳۱ ساله دچار عوارض ناشی از مسمومیت با مونوکسید کربن شده است که به مرکز در مانی منتقل شد. این حادثه در منطقه گلیجان شهرستان تنکابن اتفاق افتاد.

کد مطلب 5714622

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