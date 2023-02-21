قاتل خاموش در تنکابن یک قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، زکریا اشکپور با اشاره به حادثه مسمومیت با گاز در تنکابن اظهار داشت: پس از اعلام خبر بلافاصله تیم پایگاه اورژانس دوهزار به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: در این حادثه دو مرد ۵۵ و ۳۱ ساله دچار مسمومیت با گاز Co شدند و تیم اورژانس پس از ورود به صحنه وبا ارزیابی وضعیت این دو نفر دریافتند که متأسفانه مرد ۵۵ ساله فاقد علائم حیاتی بود و مدتی از فوت وی گذشته است.
وی ادامه داد: همچنین مرد ۳۱ ساله دچار عوارض ناشی از مسمومیت با مونوکسید کربن شده است که به مرکز در مانی منتقل شد. این حادثه در منطقه گلیجان شهرستان تنکابن اتفاق افتاد.
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