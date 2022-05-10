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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۶:۴۹

شامگاه دیروز دوشنبه؛

یکی از عقابان تیرپرواز نیروی هوایی درگذشت

یکی از عقابان تیرپرواز نیروی هوایی درگذشت

محمدمسعود علی‌مددی یکی از عقابان تیزپرواز و خلبانان فانتوم F4 در سال‌های دفاع مقدس شامگاه دوشنبه ۱۹ اردیبهشت درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمسعود علی‌مددی از عقابان تیزپرواز و خلبانان فانتوم F4 در سال‌های دفاع مقدس در پی ابتلا به بیماری سرطان شامگاه دوشنبه ۱۹ اردیبهشت درگذشت.

علی‌مددی متولد ۱۳۲۸ در کرمانشاه بود که پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان، شامگاه دوشنبه ۱۹ اردیبهشت پرواز ابدی خود را آغاز کرد.

افسر ایمنی پرواز گردان تاکتیکی پایگاه سوم شکاری همدان، ریاست دایره بازرسی ایمنی پرواز و زمینی پایگاه ششم شکاری بوشهر، خلبانی و معلم‌خلبانی شکاری بمب‌افکن F4 فانتوم ازجمله سوابق و موارد مندرج در کارنامه این‌عقاب نیروی هوایی هستند. او سال ۵۰ وارد نیروی هوایی و سال ۵۲ برای تکمیل آموزش خلبانی به آمریکا اعزام شد. او اردیبهشت ۵۴ به ایران بازگشت و برای تعیین هواپیما به ستاد تاکتیکی پایگاه هوایی شیراز رفت که نامش در فهرست خلبانان فانتوم قرار گرفت.

او در خاطرات خود از سروان هوشنگ شیروین به‌عنوان استاد اصلی پرواز خود در هواپیمای فانتوم نام برده که روز سوم مهر ۵۹ همراه با امیر خلبان محمدرضا صلواتی سانحه داده و با سقوط هواپیمایشان به اسارت درآمدند. امیران خلبان شیروین و صلواتی ۱۰ سال از عمر خود را در اسارت دشمن گذراندند و از آزادگان خلبان محسوب می‌شوند.

طبق اطلاعات مندرج در جلد اول کتاب «ستاره‌های نبرد هوایی» زنده‌یاد علی‌مددی در سال‌های دفاع مقدس ۳۶ ماموریت برون‌مرزی و پشتیبانی از نیروهای سطحی، ۷۹ پرواز اسکرامبل و حدود ۹۴۶ ساعت پرواز گشت و پوشش هوایی و اسکورت کشتی را در کارنامه ثبت کرد. او همچنین افتخار انهدام ۲ فروند هواپیمای دشمن را در تاریخ ۲۳ فروردین ۶۱ و پنجم دی‌ماه ۶۱ دارد.

کد مطلب 5486766

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    نظرات

    • AE ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
      0 0
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      دریغ و درد. روحش شاد و در آمرزش و آرامش الهی باد.
    • IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
      0 1
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      روحش شاد بوشهر هم پایگاهی بودیم رییس امنیت پرواز بود مرد خوبی بود
    • مهدی IR ۰۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
      1 0
      پاسخ
      روح مدافعان ویژه گمنام وطن شاد،ایران وایرانی مدیون رشادتهای شمابوده وهست. روحت شاد
    • IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خداوندروحش را قرین رحمت وبه بازماندگانش صبر عنایت فرماید
    • IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد شهید بی ادعا
    • RO ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد دلاور
    • سالار مهرگان IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۴
      0 0
      پاسخ
      هزاران درود بر خلبان همشهری وخوشتیپ شهرم اهل اسلام آبادغرب بزرگمرد وطن دوست افسوس که اسمانی شد ....

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