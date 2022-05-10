یکی از عقابان تیرپرواز نیروی هوایی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمسعود علی‌مددی از عقابان تیزپرواز و خلبانان فانتوم F4 در سال‌های دفاع مقدس در پی ابتلا به بیماری سرطان شامگاه دوشنبه ۱۹ اردیبهشت درگذشت.

علی‌مددی متولد ۱۳۲۸ در کرمانشاه بود که پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان، شامگاه دوشنبه ۱۹ اردیبهشت پرواز ابدی خود را آغاز کرد.

افسر ایمنی پرواز گردان تاکتیکی پایگاه سوم شکاری همدان، ریاست دایره بازرسی ایمنی پرواز و زمینی پایگاه ششم شکاری بوشهر، خلبانی و معلم‌خلبانی شکاری بمب‌افکن F4 فانتوم ازجمله سوابق و موارد مندرج در کارنامه این‌عقاب نیروی هوایی هستند. او سال ۵۰ وارد نیروی هوایی و سال ۵۲ برای تکمیل آموزش خلبانی به آمریکا اعزام شد. او اردیبهشت ۵۴ به ایران بازگشت و برای تعیین هواپیما به ستاد تاکتیکی پایگاه هوایی شیراز رفت که نامش در فهرست خلبانان فانتوم قرار گرفت.

او در خاطرات خود از سروان هوشنگ شیروین به‌عنوان استاد اصلی پرواز خود در هواپیمای فانتوم نام برده که روز سوم مهر ۵۹ همراه با امیر خلبان محمدرضا صلواتی سانحه داده و با سقوط هواپیمایشان به اسارت درآمدند. امیران خلبان شیروین و صلواتی ۱۰ سال از عمر خود را در اسارت دشمن گذراندند و از آزادگان خلبان محسوب می‌شوند.

طبق اطلاعات مندرج در جلد اول کتاب «ستاره‌های نبرد هوایی» زنده‌یاد علی‌مددی در سال‌های دفاع مقدس ۳۶ ماموریت برون‌مرزی و پشتیبانی از نیروهای سطحی، ۷۹ پرواز اسکرامبل و حدود ۹۴۶ ساعت پرواز گشت و پوشش هوایی و اسکورت کشتی را در کارنامه ثبت کرد. او همچنین افتخار انهدام ۲ فروند هواپیمای دشمن را در تاریخ ۲۳ فروردین ۶۱ و پنجم دی‌ماه ۶۱ دارد.