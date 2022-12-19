یکی از تیزپروازان گردان ۱۱ شناسایی به یاران شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلبان محمود کنگرلو از خلبانان گردان ۱۱ شناسایی پایگاه یکم مهرآباد بهعلت ابتلا به سرطان، شامگاه یکشنبه ۲۷ آذر درگذشت به یاران شهید خود از دوران دفاع مقدس پیوست.
کنگرلو که اهل ورامین است، از خلبانان هواپیمای RF4 است که در گردان ۱۱ شناسایی به فرماندهی شهید فریدون ذالفقاری خدمت میکرد و برای تهیه عکسها و فیلمهای شناسایی، بارها به عمق خاک عراق پرواز کرد. فانتومهای RF4 تنها مسلح به دوربینهای قوی و پیشرفته فیلم و عکسبرداری بودند و هیچتسلیحاتی با خود حمل نمیکردند. اینهواپیما که در حکم چشمان نیروی هوایی و نیروهای زمینی سپاه و ارتش بودند، در سالهای جنگ نقش حیاتی و مهمی را در شناسایی مواضع دشمن ایفا کردند.
پیکر اینعقاب فقید نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بهزودی در زادگاهش ورامین به خاک سپرده میشود.
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