شناسایی ۳ شرکت فعال در زمینه قاچاق سازمان یافته در بنادر خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی با اشاره به عزم قاطع پلیس در مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: در پی رصد اطلاعاتی مشترک انجام شده توسط کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی باند سازمان یافته قاچاق سوخت که در راستای انتقال سوخت قاچاق به صورت جاساز در قالب کانتینرهای حامل روغن تصفیه پایه و از مقصد سایر استان‌های کشور به بنادر استان خوزستان اقدام به فعالیت کرده و قصد خارج کردن حجم بالایی سوخت به صورت قاچاق از کشور را داشتند، شناسایی کردند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی از ۱۰۵ دستگاه کانتینر ۲۰ فوتی، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش تقریبی ۷۲۰ میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان تشریح کرد: در این راستا پرونده متشکله با قدرت در حال پیگیری است و تاکنون سه شرکت متخلف که در حوزه قاچاق سازمان یافته سوخت فعالیت داشتند با درایت و هوشمندی پلیس، شناسایی شده‌اند.

سردار صالحی با بیان اینکه تاکنون ۲ نفر از عوامل اصلی این سازمان دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شده‌اند، گفت: از شهروندان درخواست می‌شود در عرصه مبارزه با هر نوع قاچاق با پلیس همراهی کنند و در صورت آگاهی از هرگونه فعالیت مجرمانه در این زمینه، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد شود.