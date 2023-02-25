به گزارش خبرنگار مهر، علی سالاروند امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با تأیید مشاهده یک قلاده پلنگ در منطقه حفاظت شده سفید کوه خرم آباد توسط کارشناسان محیط زیست استان لرستان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ در مجموع تعداد مشاهده این گونه در سال جاری در استان لرستان به چهار قلاده رسید.

وی، گفت: پلنگ به عنوان گونه چتر یا سایبان Umbrella Species به جانداری گفته می‌شود که حضورش در یک محیط برای سایر گونه‌ها جنبه حمایتی دارد و نشان دهنده پویایی آن زیستگاه‌ها و تکمیل زنجیره غذایی منطقه دارد.



بنا بر این گزارش، در ایران ۱۰ گونه گربه سان وجود دارد که با انقراض شیر ایرانی و ببر مازندران به هشت گونه کاهش پیدا کردند، از هشت گونه گربه سان کشور تاکنون پنج گونه شامل پلنگ ایرانی، کاراکال، سیاه گوش، گربه جنگلی و گربه وحشی در استان لرستان شناسایی و ثبت شده اند.