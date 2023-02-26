رسید جعلی بهانه کلاهبرداری از شهروندان نظرآبادی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند اظهار کرد: فردی به پلیس فتا شهرستان نظرآباد مراجعه و مدعی شد پس از درج آگهی فروش کالاهای خود در سایت دیوار، مورد کلاهبرداری اینترنتی قرار گرفته است لذا رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان در بررسی‌های انجام شده مطلع شدند خریدار طی برقراری تماس با فروشنده و معرفی خود به عنوان مدیر شرکت بازرگانی و ارسال یک رسید بانکی جعلی از طریق شبکه‌های اجتماعی مدعی می‌شود که وجه کالا معادل ۵۰۰ میلیون ریال را به حساب فروشنده واریزکرده است و از فروشنده می‌خواهد کالای مورد نظر را از طریق وانت بار برایش ارسال کند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا اقدامات اطلاعاتی خود را آغاز کردند و پس از تحقیقات گسترده و همه جانبه ردپای متهم را در فضای مجازی شناسایی و پس از اخذ دستور قضائی، اعضای باند ۶ نفره اینترنتی را در حالی که مشغول کلاهبرداری از یک شهروند دیگر بودند، دستگیر و به پلیس فتا منتقل می‌کنند.

سردار هداوند ادامه داد: متهمان پس از حضور در پلیس فتا و مواجهه با مستندات پلیس وشکات پرونده به بزه ارتکابی خود اقرار کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه تاکنون ۶۴ مال باخته از شهرستان‌های فردیس، چهارباغ، قزوین، تاکستان، بوئین زهرا، گلستان، گرگان و مازندران شناسایی شده‌اند و متهمان این پرونده در مجموع ۱۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده‌اند به شهروندان توصیه کرد: لازم است افراد در زمان معامله ابتدا با بررسی حساب بانکی خود از واریز پول به حساب خود اطمینان حاصل کرده و سپس کالا را تحویل خریدار بدهند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت پلیس فتا گزارش کنند.