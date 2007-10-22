مراسم واگذاری زمین های اجاره ای 99 ساله در شهرهای جدید آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال قرار است زمینه ساخت یک و نیم واحد مسکونی از طریق اعطای زمین های اجاره ای 99 ساله به تعاونی های مسکن ساز فراهم شود.

در مراسم رسمی واگذاری زمین های اجاره ای 99 ساله در کشور، حداقل 70 هزار زمین اجاره ای در شهرهای جدید پرند، سهند، هشتگرد و حتی در فولاد شهر اصفهان واگذار می شود.

در این طرح ، متقاضیان فقط مالک اعیانی واحد مسکونی می شوند و هرگونه نقل و انتقال ملک همراه با عرصه (زمین) ممنوع است. اجاره 99 ساله زمین به ازاى هر واحد مسکونى در سال حدود 21 هزارتومان است و متقاضی دریافت زمین های اجاره ای 99 ساله باید متاهل ، سرپرست خانوار، فاقد مسکن یا زمین ملکی باشد و قبلا از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و تسهیلات یارانه ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد.

فرد متقاضی باید حداقل 5 سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا را داشته باشد و برای مهاجران از شهرهای بزرگ این مدت به یکسال کاهش یافته است و برای کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه مربوطه منتقل می شوند سابقه سکونت ملاک نیست.

حداقل مبلغ مورد نیاز برای یک واحد مسکونی 20 میلیون تومان است که متقاضی باید توان پرداخت حداقل 6 میلیون تومان را داشته باشد.

حداکثر متوسط زیربنای ساختمان در هر مجموعه 75 متر مربع است و شرکت های تعاونی در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت باید در شهرک های اقماری متقاضی باشند.

تاکنون بیش از 2 میلیون و 200 هزار نفر در قالب طرح مسکن مهر به طریق اینترنتی و حضوری در وزارت تعاون ثبت نام کرده از این تعداد حدود 270 هزار نفر به ادارات کل مسکن استان ها در سراسر کشور برای ساخت مسکن در قالب تعاونی های مسکن ساز معرفی شده اند.

هفته گذشته نیز قرارداد 10هزار میلیارد تومانی وزارت مسکن و شهرسازی با 6 بانک ملی، تجارت، مسکن، صادرات، ملت و رفاه برای ارائه تسهیلات به متقاضیان زمین های اجاره ای 99 ساله منعقد شد.

قیمت تمام شده آماده سازی زمین حدود 2 میلیون تومان است بنابراین برای آماده سازی زمین، به هر متقاضی در سراسر کشور (‌ در قالب تعاونی های مسکن ساز ) یک میلیون تومان وام پرداخت می شود.

پس از پی ریزی ساختمان، تعاونی ها می توانند با مراجعه به ادارات مسکن و شهرسازی هر استان و سپس معرفی به یکی از 6 بانک ملی، تجارت، مسکن، صادرات، ملت و رفاه وام 14 میلیون تومانی خود را برای هر واحد مسکونی دریافت کنند.