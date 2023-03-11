برخورد با عوامل انتشار اخبار کذب فضای مجازی در شرق استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا سلطان آبادی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اتفاقات اخیر مبنی بر انتشار خبر مسمومیت در برخی از مدارس سطح کشور، برخی از کاربران در فضای مجازی اقدام به انتشار اخبار کذب مسمومیت در مدارسی که این اتفاق در آنها نیفتاده است نموده که موجب تشویش اذهان عمومی و بدبین کردن والدین و افراد جامعه می‌شوند.

وی در ادامه بیان داشت: نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی جرم بوده و اشخاصی که با هر انگیزه‌ای اقدام به تولید، بارگذاری و انتشار اخبار کذب کنند، مطابق ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای، مجرم شناخته شده و با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

سلطان آبادی افزود: با رصد مداوم فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا، با کسانی که بخواهند با انتشار مطالب غیر واقعی باعث ایجاد احساس ناامنی در بین شهروندان شوند در کمترین زمان ممکن شناسایی برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس پلیس فتای شرق تهران در پایان گفت: شهروندان در صورت مشاهده اخبار کذب در فضای مجازی مراتب را از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ با مرکز فوریت‌های سایبری در میان بگذارند.