به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد آقامیری، رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: واردات گوشت قرمز به طور قطع منجر به تنظیم بازار و کاهش قیمت خواهد شد.

وی در همین حال گفت: برای صدور مجوز بهداشتی واردات گوشت قرمز محدودیتی نداریم و در صورت آماده بودن مدارک وارد کنندگان، مجوز به صورت فوری صادر می‌شود.

آقامیری با تاکید بر نظارت بر محموله‌های وارداتی محصولات دامی اظهار داشت: نظارت‌های بهداشتی ما در سال گذشته موجب معدوم‌سازی و حذف محصولات پروتئینی مثل مرغ وارداتی در سال گذشته شد.

وی افزود: ما با هیچ شخص حقیقی و حقوقی تعارف نداریم و وارد کنندگان محصولات پروتئینی باید پروتکل‌های بهداشتی و استانداردهای سازمان دامپزشکی را رعایت کنند.

ممنوعیت انتقال دام زنده از ۵ استان هم‌مرز با عراق به سایر استان‌ها

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره سویه جدید تب برفکی سطح ۲ اعلام کرد: با توجه به رصد و پایش‌های صورت گرفته، تاکنون هیچ گونه نمونه‌ای از تب برفکی سویه سطح ۲ در کشور گزارش نشده است.

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد بروز سویه جدید تب برفکی سطح ۲ در برخی از کشورهای همسایه گفت: در کشور عراق نمونه‌هایی از تب برفکی سطح ۲ در دام‌ها از سوی سازمان جهانی بهداشت دام گزارش شده که ما بلافاصله مرزهایمان را به روی این کشور بستیم.

آقامیری در عین حال از قرنطینه پنج استان هم مرز با کشور عراق خبر داد و اذعان داشت: برای پیشگیری از ورود سویه جدید تب برفکی و جلوگیری از خسارت به سرمایه‌های دامی کشور، اجازه انتقال دام زنده از این پنج استان به سایر استان‌ها را نخواهیم داد.

وی ادامه داد: این پنج استان شامل ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و خوزستان هستند و توصیه می‌کنیم دامداران دام خود را برای فروش به کشتارگاه‌های همان استان بفرستند و گوشت در همان استان به بازار عرضه شود.

آقامیری اضافه کرد: اگر دامداران این پنج استان مشتری برای گوشت دام خود نداشته باشند با هماهنگی که با وزیر جهاد کشاورزی انجام داده‌ایم، شرکت پشتیبانی امور دام موظف شده دام این پنج استان را در صورت رضایت دامدار، خریداری کند و پول آن را به صورت نقد بپردازد.

وی با بیان این که واکسن سویه جدید تب برفکی سطح ۲ تا قبل از دو ماه دیگر خریداری و عملیات واکسیناسیون را شروع خواهیم کرد، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌کنیم ۵۰۰ هزار دز واکسن علیه سویه جدید تب برفکی سطح ۲ را از طریق مناقصه خریداری و وارد کشور کنیم.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: پس از عملیات واکسیناسیون دام زنده، اجازه نقل و انتقال دام زنده را از این ۵ استان می‌دهیم.

وی به بروز نمونه‌هایی از این بیماری جدید در شهر وان ترکیه اشاره کرد و گفت: از جمعه ترانزیت از ترکیه به ایران را متوقف کرده‌ایم و این توقف تا زمان اعلام سازمان جهانی بهداشت دام ادامه خواهد یافت.

آقامیری با ارائه گزارشی درباره عملیات واکسیناسیون دام‌های کشور علیه بیماری‌های مختلف دامی طی امسال تصریح کرد: سال جاری میزان واکسیناسیون دام‌ها افزایش یافته و تعداد کانون‌های بیماری دامی کاهش یافته است به طوری که طی امسال تعداد کانون‌های تب برفکی در دام سنگین از ۵۰۹ مورد در سال گذشته به ۲۴۷ مورد در ۱۱ ماهه امسال رسیده است.

وی تعداد واکسیناسیون تب برفکی در دام سنگین در سال ۱۴۰۰ را ۶ میلیون و ۴۴۲ هزار رأس و در ۱۱ ماهه امسال ۷ میلیون و ۱۶۲ هزار رأس و تعداد واکسیناسیون گوسفند را در سال گذشته ۵۸ میلیون و ۹۵۱ رأس و در ۱۱ ماهه سال جاری را ۶۶ میلیون و ۵۱۵ هزار رأس عنوان کرد.

آقامیری گفت: تعداد کانون‌های بیماری سل نیز با انجام واکسیناسیون از ۲۴۴ کانون در سال گذشته به ۱۱۸ کانون در ۱۱ ماهه امسال رسیده است.

وی ادامه داد: تعداد کانون‌های بیماری بروسلوز نیز ۱۷۵ مورد در سال ۱۴۰۰ بود که با افزایش واکسیناسیون در ۱۱ ماهه سال جاری این تعداد کانون کاهش یافته و ۲۱۸ مورد شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از صرفه‌جویی ارزی ۲.۵ میلیون یوریی در نتیجه نظارت سازمان دامپزشکی کشور بر قیمت فقط سه قلم کالا در حوزه مکمل‌های غذایی و افزودنی‌های وارداتی طی امسال خبر داد.

وی افزود: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و دامداران، نظارت بر قیمت کالاهای دامپزشکی نظیر واکسن و داروهای دامپزشکی انجام می‌شود.

آقامیری با اشاره به راه‌اندازی جهاد دامپزشکی تصریح کرد: امروز در ۲۸ استان کشور اردوگاه‌های رزمایش جهاد دامپزشکی برگزار می‌شود و در چهار حوزه پیشگیری و واکسیناسیون دام‌ها، سمپاشی اماکن دامی، معاینه و درمان دام و ترویج و آموزش خدمات رایگان به عشایر و روستاییان ارائه می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: طی یکسال ۹۱۲ رزمایش در ۲۸ استان رزمایش جهاد دامپزشکی برگزار کردیم.

آقامیری افزود: در مجموع ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار خدمت رایگان از سوی جهادگران دامپزشکی به عشایر و روستاییان ارائه شده است.