تملک زمین ۲۸۰۰ متری برای احداث فضای سبز در منطقه ۱۷

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاح مجموعه ورزشی اسکیت و ۲۲ پروژه عمرانی، ترافیکی، خدمات شهری، اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۷ شهرداری تهران با حضور حسین نظری معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری، حسین اوجاقی مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تهران، رضا شنگی شهردار منطقه ۱۷، معاونین، شهرداران نواحی و جمعی از مدیران شهری، علما منطقه و خانواده‌های شهدا برگزار شد.

حسین نظری، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به در پیش بودن چهارشنبه آخر سال گفت: امیدواریم در آن روز آرامش بر شهر حاکم باشد و بی‌احتیاطی رخ ندهد. ما نیز در معاونت خدمات شهری شهرداری در حال آماده شدن برای این روز و خدمت رسانی هستیم.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران افزود: رویداد امید و افتخار از چند ماه گذشته با وجود اینکه شهرداری با بدهی کلان و کمبود درآمد مواجه بوده با همت و تلاش همکاران شروع شد و از ۲۲ بهمن هر روز افتتاحیه‌هایی در شهر داریم؛ پروژه‌های افتتاح شده منطقه ۱۷ نشانه تلاش گسترده برای رفاه حال مردم و ایجاد شادی در چهره آنان است.

وی در ادامه از تملک زمین دو هزار و ۸۰۰ متری به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد فضای سبز در منطقه ۱۷ خبر داد و گفت: این زمین به زودی به سرانه فضای سبز منطقه اضافه می‌شود. این تلاش‌ها در واقع تمرین مدیریت صادقانه است و مصادیق آن اتفاقاتی است که در شهر در حال رخ دادن است، همراهی مردم نیز در میزان خدمت رسانی ما بسیار اثر گذار است.

شنگی در ابتدای این مراسم با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا گفت: از شروع دوره جدید مدیریت شهری در هفت نوبت شاهد افتتاح‌هایی در منطقه ۱۷ بودیم که در این برنامه نیز ۲۳ پروژه در منطقه افتتاح خواهد شد؛ سر پروژه ما بهره برداری از زمین اسکیت است و ۲۲ پروژه دیگر که مجموعاً ۵۵ میلیارد تومان برای آن‌ها هزینه شده است.

شهردار منطقه ۱۷ تهران تصریح کرد: برخی از پروژه‌ها مانند پروژه آسفالت ریزی و مراکز کوثر نیز چندی پیش با ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد و در این زمینه رکوردزنی‌هایی داشتیم؛ به عنوان مثال احداث زمین اسکیت در بازه زمانی ۷۵ روزه و در قالب سه شیفت کاری توسط معاونت عمران انجام شد و جمع آوری نهر خیابان ابوذر با شرایط ویژه این خیابان با دو هزار و ۱۴۰ متر طول در مدت ۴۰ روز انجام شد.

وی به یکی از مشکلات منطقه اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات منطقه ۱۷ عدم روشنایی کافی و وجود اماکن بی دفاع شهری بود که باعث ایجاد آسیب‌های اجتماعی می‌شود که با اقدام جهادی معاونت خدمات شهری ۱۹۷ پایه چراغ برج نوری به همراه پایه چراغ دکوراتیو در بوستان‌های مختلف منطقه نصب شده است.

شهردار منطقه ۱۷ تهران با اشاره به یکی دیگر از پروژه‌های قابل توجه این منطقه اظهار کرد: یکی دیگر از این اقدامات در خیابان شهیدان برادران مقدم بود که بعد از تاریکی هوا کمتر از کسی از آنجا تردد می‌کرد. در این محور دو هزار و ۲۰۰ متر طول، پیاده رو سازی انجام و پایه چراغ‌هایی در این محور توسط سازمان زیباسازی نصب شد و این محدوده تبدیل به یک فضای امن برای تردد خانواده‌ها شد.

در ادامه این مراسم حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران اظهار کرد: با تأکیدات شهردار تهران علاوه بر کالبد و جسم شهر به روح شهر نیز باید اهمیت داده شود. فعالیت‌های معاونت اجتماعی شهرداری بیشتر به انسان‌ها و روح شهر می‌پردازد و آرامش را برای مردم به ارمغان می‌آورد.

وی افزود: سازمان ورزش شهرداری از دو طریق اماکن ورزشی و رویدادها به مردم خدمت رسانی می‌کند و مهمترین مسابقات و رویدادی که در این مدت انجام شده، مسابقات قهرمان شهر در هشت رشته ورزشی آقایان و بانوان در سطح محلات برگزار که مرحله نهایی آن انجام شد و منطقه ۱۷ توانست توفیقات خوبی داشته باشد.

اوجاقی اظهار کرد: با تعاملی که بین سازمان ورزش و شهرداری منطقه ۱۷ به وجود آمده، چالش‌های بخش ورزش مرتفع شد و چند مجموعه ورزشی این منطقه را بازسازی کردیم و به مردم برگرداندیم و امیدواریم با افتتاح پروژه‌های ورزشی خدمات بهتری به مردم ارائه دهیم.

در پایان مراسم از خانواده شهید فرقانی تجلیل شد و زمین اسکیت افتتاح شد.