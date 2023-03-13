سرریز شدن آب سد گاران مریوان

آرش آریانژاد مدیر عامل آب منطقه‌ای کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال بارندگی‌های قابل توجه در منطقه مریوان، مخزن سد گاران این شهرستان به طور کامل پر شد و سرریز کرد.

وی افزود: حجم مفید سد گاران در تراز نرمال ۸۴.۵ میلیون متر مکعب است که ۱۰۰ درصد پر شده و دبی حال حاضر سرریز نیز ۸.۷۵ مترمکعب بر ثانیه است.

وی با بیان اینکه سد گاران یکی از سدهای مهم کردستان از لحاظ تأمین آب کشاورزی و شرب منطقه است، یادآور شد: در صورت تداوم بارش‌های خوب، در ماه‌های آینده احتمال سرریز شدن سدهای دیگر استان نیز وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان افزود: سد گاران در ۲۰ کیلومتری شمال شرقی شهر مریوان واقع شده و حجم نرمال این سد ۸۴.۴۲ میلیون متر مکعب، ارتفاع آن از پی ۶۲ متر، طول تاج ۵۰۴ متر و عرض تاج آن نیز هشت متر است.

آریانژاد ادامه داد: این سد با هدف تأمین آب کشاورزی نواحی عمرانی پایاب و «قزلچه‌سو» به میزان چهار هزار و ۵۰۰ هکتار و تأمین آب شرب و صنعتی شهرستان مریوان به میزان ۲۵ میلیون متر مکعب، در سال ۱۳۹۲ آبگیری شد.

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