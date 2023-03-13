کودکان کار به تماشای «ضربه فنی» نشستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، برنامه نمایش فیلم سینمایی «ضربه فنی» برای کودکان کار، صبح روز یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد و کودکان کار با حضور در سالن شهید بهنام محمدی به تماشای فیلم نشستند.

این ۵۰۰ کودک از مرکز پویا شهر خانه کودک مهر و مرکز پویا شهر انجمن حمایت از حقوق کودکان کار (خانه کودک شوش) در منطقه ۱۲، مرکز پویا شهر شکوفایی استعدادهای کودکان در منطقه ۱۵، مرکز پویاشهر مؤسسه نهال در منطقه ۱۹ و مرکز پویا شهر دانشگران رهایی افروز (درا) منطقه ۲۱ بودند.

فیلم سینمایی «ضربه فنی» از تولیدات سال ۱۳۹۷ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده که موفق به دریافت سه پروانه زرین، یک جایزه ویژه، یک تندیس و یک لوح قدردانی از سی‌ و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان شده است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیش از این نیز برنامه‌های متنوعی برای کودکان کار داشته و از آنها برای حضور در برنامه‌های فرهنگی دعوت کرده است.