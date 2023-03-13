به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، کاردینال لوئیس رافائل ساکو اسقف اعظم کلیسای کلدانی عراق و رئیس شورای کلیساهای کاتولیک خاورمیانه اعلام کرد: مسیحیان کالایی برای فروش نیستند و دولت مرکزی عراق باید به نقش خود در دفاع از حقوق آنها عمل کند.

سراسقف کلدانی عراق با حضور در مقر وزارت دفاع عراق با ثابت محمد سعید العباسی، وزیر دفاع این کشور دیدار و ضمن تبریک، تابلوی هنری هم به وی اهدا کرد.

وی ضمن تشریح اوضاع مسیحیان به خصوص در منطقه سهل نینوا و قره قوش، بر نقش دولت مرکزی در دفاع از حقوق مسیحیان، احترام متقابل، شراکت ملی و ممانعت از تعدی به آنها از سوی هر گروهی به خصوص برای ایجاد تغییر در ترکیب جمعیتی این منطقه تاکید کرد.

ساکو ضمن تاکید بر اینکه مسیحیان کالا نیستند که به این یا آن گروه فروخته شوند، گفت: این رفتارهای خطرناک به همزیستی مسالمت‌آمیز و وحدت ملی و اجتماعی آسیب وارد می‌کند.

وی گفت: مسیحیان شهروندان عراقی وفاداری هستند و دولت باید از طریق نهادهایی چون وزارت دفاع و کشور به شکل صحیح از آنها در مناطق‌شان حفاظت و حمایت کند، مسیحیان نگران هستند و از آینده بیم دارند و به شکل جدی در فکر مهاجرت از عراق هستند.

از سوی دیگر، وزیر دفاع عراق بر همبستگی و حمایت از مسیحیان و دفاع از آنها در برابر تعرضات و یا به حاشیه راندن‌شان تاکید کرد.