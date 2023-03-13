احیای ۱۵ هکتار از آب بندان های شفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نقدی ظهر دوشنبه در جلسه قرارگاه جهادی شورای منابع آب کشاورزی شهرستان شفت ضمن گرامیداشت بزرگداشت روز شهدا اظهار کرد: در سال زراعی جاری همه مسئولان و کشاورزان پای کار باشند.

نقدی با اشاره به اینکه رویکرد دولت سیزدهم مردم محوری است، گفت: تأمین آب مورد نیاز کشاورزی و فراهم کردن آرامش روانی کشاورزان وظیفه همه مدیران است.

وی با بیان اینکه ۴۰ درصد از اراضی کشاورزی شهرستان شفت شخم زمستانه صورت گرفته است، اضافه کرد: کمبود بارندگی و آب در حوزه کشاورزی با کار جهادی مسئولان و همراهی همیشگی کشاورزان جبران می‌شود.

فرماندار شفت با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها به طور عملیاتی و جدی امکانات خود را برای لایروبی نهرها، آب بندان ها و مصرف بهینه آب کشاورزی به کار گیرند، ادامه داد: مسئولان با رویکرد تولید مرغوب و افزایش محصول در کنار کشاورزان باشند.

وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار با کاهش سطح آب کشاورزی در این بازه زمانی مواجه شده‌ایم، گفت: با توجه به وضعیت موجود آب در سد سفید رود و دیگر ذخایر آبی، از همه ظرفیت‌ها برای مدیریت مطلوب و بهینه آب با مشارکت مردم استفاده شود.

نقدی با بیان اینکه طبق پیش بینی‌ها سال زراعی جاری دشوار تر نسبت به سال‌های گذشته است، افزود: حدود ۳۵ درصد ذخیره آب سد سفیدرود در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: به دلیل کاهش بیش از ۷۰ درصدی آب سد طی دو سال اخیر، بسیج تمام توان دستگاه‌های مربوطه و همکاری کشاورزان محترم در مدیریت منابع آبی در فصل کشاورزی پیش رو ضروری است.

نقدی با بیان اینکه توزیع عادلانه آب در شرایط بحرانی مهم‌ترین اصل است، اضافه کرد: در حال حاضر ۱۳ ایستگاه پمپاژ و ۷ حلقه چاه در سطح شهرستان شفت توسط اداره جهاد کشاورزی مدیریت می‌شود که باید اکنون مورد بازرسی و باز سازی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تا کنون‌بیش از ۳۵ تن بذر اصلاح شده در سطح شهرستان بین کشاورزان توزیع شده است، ادامه داد: ۱۱۰ تن کود شیمایی در سطح شهرستان شفت توزیع شده است.

نقدی با تاکید بر اینکه بیش از ۶۶۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی طرح تجهیز و نوسازی شده است، گفت: ۵۵۰ هکتار از آب بندان ها فعال است که از این مقدار ۱۵ هکتار از آب بندان های سطح شهرستان احیا شده است.