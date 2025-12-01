مقیمی: برنامه ریزی برای تامین آب در سال زراعی جدید ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی ظهر دوشنبه در جلسه شورای آب کشاورزی در فرمانداری برگزار شفت اظهار کرد: وضعیت منابع آبی نگران کننده است و خواستار اقدام فوری دستگاهها برای آمادگی در برابر چالشهای پیشرو هستیم.
وی با بیان اینکه مشکلات گذشته باید ریشهای برطرف شود افزود: مشکلات آبی فصل کشاورزی گذشته باید شناسایی و در زمان تعیینشده رفع شود تا در سال زراعی آینده شاهد تکرار آنها نباشیم.
مقیمی با اشاره به ۱۴ هزار و ۳۳۶ هکتار اراضی زیر کشت شهرستان تاکید کرد. تمام استخرهای موجود در شهرستان باید شناسایی شوند تا بتوان در شرایط بحرانی از ظرفیت کامل آنها بهرهبرد.
فرماندار شفت با بیان اینکه ۶۵ درصد اقتصاد شفت وابسته به کشاورزی است گفت: این شهرستان دارای ۷۰۰ پهنه آببندان با مجموع مساحت بیش از ۵۵۰ هکتار است که مورد استفاده حدود ۲۰ هزار بهرهبردار قرار دارد.
وی ادامه داد: شفت علاوه بر تولید برنج، در زمینه کشت چای، پرورش مرغ گوشتی، کرم ابریشم و ماهیان گرمآبی نیز فعال است و در سطح استان رتبههای قابلتوجهی دارد.
مقیمی با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت آببندانها الزامی است افزود: پیش از احداث سد سفیدرود، تمامی پهنههای آببندان برای آبیاری مزارع مورد استفاده قرار میگرفت هرچند این سد اکنون ۱۴ شهرستان گیلان را پوشش میدهد، اما متأسفانه پس از احداث آن، از ظرفیت بالقوه آببندانها غفلت شده است؛ در حالیکه امروز این پهنهها میتوانند مکمل سد در تأمین آب کشاورزی باشند.
وی با تأکید بر اینکه بحران آب کشاورزی سال زراعی جدید از هماکنون آغاز شده است، افزود: مدیریت روانآبها، ساماندهی رودخانهها و آبهای سطحی، بازسازی و مرمت سردهنهها، و بهرهبرداری کامل از استخرها و آبگیرها با ظرفیتهای چندگانه ضروری است.
مقیمی تصریح کرد: برای مدیریت این بحران، از همه ظرفیتهای موجود شامل کمیته برنامهریزی، اعتبارات ملی، بودجههای استانی و حمایت بسیج سازندگی بهره گرفته میشود تا برنامهریزیهای لازم برای سال آینده بهصورت کامل اجرا شود.
