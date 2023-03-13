به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «چپ دست» به نویسندگی و کارگردانی نسرین محمدپور و تهیه‌کنندگی فریبا عرب (کمپانی CHOSEN IMAGE) به بخش رقابتی جشنواره positily Different short film کشور یونان راه یافت.

جشنواره فیلم کوتاه positily Different با هدف ایجاد بستری برای نمایش آثار مرتبط با تفکرات قومیتی، نژادها، موضوعات جنسیتی و تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی، در این دوره میزبان ۳۷ اثر از ۱۷ کشور است که ویژگی حائز اهمیت آثار انتخابی، پرداختن به موضوعاتی است که به درک تفاوت‌های ارزشی فرهنگی و خلق دنیای بهتر کمک می‌کند.

این دوره جشنواره ۲۵ تا ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ مصادف با ۱۶ تا ۱۹ مارس ۲۰۲۳ با حضور صاحبان آثار برگزار می‌شود. همچنین آثار منتخب به صورت همزمان در شهرهای برلین، بارسلونا، بولونیا، داکار، زاگرب و مالتا اکران خواهند شد.

فیلم کوتاه «چپ دست» پیش از این علاوه بر حضور در جشنواره‌های معتبر خارجی، از بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم زنان سئول (در بخش رقابت آسیایی) و جشنواره Gobeklitepe international ترکیه (جایزه ویژه تماشاگران) را دریافت کرده است.

در خلاصه داستان فیلم کوتاه «چپ دست» ۱۵ دقیقه‌ای آمده است: «مریم تصمیمی بزرگ در سر دارد و قصد دارد کاری انجام دهد و خود را برای این کار آماده می‌کند اما…»

یاسمن نصیری، رهام اسدی، سهیل رضایی، لیلا دلیر، رضا موسی زاده گلستانی، علی جوان، ناصر شجاعی‌فر، رضا لیودانی، رحیم اسدی، شهرزاد خوشخو، مصطفی رضایی، مسعود خانزاده، تکتم محمدی و محمدامین مجدی، بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

فهرست عوامل «چپ دست» عبارت است از نویسنده و کارگردان: نسرین محمدپور، مشاور کارگردان: حامد بقائیان، دستیار یک کارگردان: محمدعلی نعمت الهی، دستیاران کارگردان: آزاده بذرافشان و مهسا فراهانی، منشی صحنه: مطهره نصرت پناه، برنامه ریز: کیارنگ کیان، تدوین: عماد خدابخش، دستیار تدوین: مرتضی سوری، مدیر تصویربرداری: حامد بقائیان، دستیار یک تصویربردار: یوسف صفایی، دستیاران تصویربردار: حامد محمدی شادان، مهدی حدادی و محمد جواد قلیچ، استدی کم: شاهین شیرزادی، مدیر و طراح صحنه: رضا محمدپور، دستیاران صحنه: ابراهیم مشهدی و مهدی علیزاده، طراح لباس: فهیمه تقوی، صدابردار: احمد محمدی، دستیار صدا: هاشم امینی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، مدیر فنی استودیو: امیر قاسمی، طراح گریم: سولماز حاجی آقاجانی، دستیار گریم: ساره پور قربان، جلوه ویژه بصری: مهران جبلی، تصحیح رنگ: فربد جلالی، زیرنویس: رضا تاری وردی، مترجم: حسن شرف‌الدین، آهنگساز: سراج‌الدین روحانی فرد، میکس و مستر: نوید صالح زاده، نوازنده ویلن: آرش ناصر المعمار، مدیر تدارکات: داوود حسن زاده، دستیار تدارکات: محمد امین مجدی، مدیرتولید: رهام رسولی، جانشین تولید: رضا موسی زاده گلستانی و سهراب سلطانی، گروه تولید: امیرعلی علیپور و امیر حسین امینی یزدی، طراح پوستر و لوگو: متین خیبلی، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: مهرداد حدادیان، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، تهیه کننده: فریبا عرب (کمپانی CHOSEN IMAGE)، پخش بین‌الملل: مجتبی عبدالرحیم خان.