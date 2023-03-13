اجرای برنامه‌ ویژه ای برای امنیت شهروندان در خریدهای شب عید

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ محمدرضا اکبری در تشریح این خبر اظهار داشت: در فروشگاه‌هایی که امکان پرداخت الکترونیکی وجود دارد از دادن اطلاعات کارت خود به فروشنده خودداری و شخصاً رمز عبور و مبلغ پرداختی را وارد کنید و از قرار دادن رمز در کنار کارت بانکی خودداری کنید.

وی با اشاره به اینکه ساک و کیفی دستی خانم‌ها بیشترین هدف سارقان است، افزود: بیشتر از نیاز روزانه وجه نقد به همراه نداشته باشید؛ افراد به ویژه بانوان از به همراه داشتن طلا و جواهر و اشیا غیر ضروری گرانقیمت پرهیز کنید.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه در هنگام خرید یا استفاده از تلفن همراه کیف خود را نزدیک بدنتان یا دستی که آزاد است نگه دارید، تصریح کرد: اطمینان حاصل کنید که با امنیت کامل و محکم کیف خود را نگه داشته اید و سعی کنید در این اماکن پرتردد مراقب تماس بدنی افراد ناشناس با خود باشید.

وی با اشاره به حضور پررنگ مأموران پلیس آگاهی در اطراف مراکز خرید و پرجمعیت تاکید کرد: با توجه به پرونده‌هایی در ایام مشابه سال‌های قبل و احتمال افزایش سرقت و جیب بری، قطعاً هر چه به روزهای پایان سال نزدیک می‌شویم حضور مأموران در مراکز خرید و اماکن پرتردد همچنین معابر و گذرگاه‌ها بیشتر خواهد شد.

سرهنگ اکبری گفت: در راستای حفظ امنیت جانی و مالی مردم، نه تنها پلیس آگاهی بلکه تمام یگان‌های انتظامی برنامه‌های ویژه ای را در همه حوزه‌ها به ویژه خریدهای شب عید اجرا می‌کنند که لازم است شهروندان نیز با رعایت این توصیه‌ها برای جلوگیری از هرگونه مشکل و سوءاستفاده همکاری لازم را با پلیس داشته باشند.

این مقام انتظامی همچنین درخواست کرد: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در اسرع وقت با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفته یا اطلاعات خود را با مراکز پلیس و کلانتری‌ها به اشتراک بگذارند که کمک مؤثری در کشف و شناسایی مجرمان خواهد داشت.