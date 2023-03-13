انزلیچی ها قلبا نفت را دوست دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع عصر دوشنبه در نشست خبری بعد از بازی با تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که در سالن کنفرانس ورزشگاه تختی این شهر برگزار شد، اظهار کرد: بسیار بازی سختی بود و کیفیت فوتبال صنعت نفت آبادان فوق‌العاده بود.

وی افزود: می‌دانستیم نفتی‌ها تیم خوبی هستند و به دلیل اینکه چیزی برای از دست دادن ندارند، عالی بازی می‌کنند.

سرمربی تیم فوتبال فوتبال ملوان بندر انزلی عنوان کرد: فکر می‌کنم امتیاز مهمی از نفت گرفتیم ولی از صمیم قلبم آرزو می‌کنم تیم نفت در لیگ بماند زیرا ملوان و نفت آبادان دو تیم ریشه‌دار هستند.

زارع ادامه داد: در مرامم نیست وقت کشی بکنیم و در نیمه دوم طبیعی بود که تیم دفاع کند و نفت مرتب در حال حمله به ما بود.

وی تاکید کرد: تک امتیاز ارزشمندی را گرفتیم و معتقدم اگر نفتی‌ها بازی امروزشان را در تمام‌فصل انجام می‌دادند نتایج بهتری کسب می‌کردند.

سرمربی تیم فوتبال فوتبال ملوان بندر انزلی گفت: آرزوی قلبیم ماندگاری نفت در لیگ است و انزلی چی‌ها قلبا این تیم را دوست دارند.