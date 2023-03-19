به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هدایت جعفری صبح یک شنبه در گفتوگو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: در روزهای پایانی اسفند ماه در محدوده مرکزی شهر تبریز شاهد بار ترافیک بالایی هستیم و تردد عابرین پیاده افزایش یافته و مجال عبور خودروها نیست و خیابانها قفل میشوند.
وی با بیان اینکه از شهروندان درخواست میکنیم با خودرو شخصی در محدوده مرکزی شهر تردد نکنند، گفت: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه از میدان دانشسرا تا چهارراه گجیل در طول خیابان جمهوری از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب ورود خودروهای شخصی ممنوع است.
وی افزود: همچنین ۲۹ اسفند ماه نیز با وجود اینکه تعطیل است، اما طرح زوج و فرد اجرا میشود.
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