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۲۸ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۵۲

رئیس پلیس راهور شهرستان تبریز خبر داد؛

اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محدوده بازار تبریز

اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محدوده بازار تبریز

تبریز- رئیس پلیس راهور شهرستان تبریز از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محدوده بازار این شهر طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته‌ جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هدایت جعفری صبح یک شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: در روزهای پایانی اسفند ماه در محدوده مرکزی شهر تبریز شاهد بار ترافیک بالایی هستیم و تردد عابرین پیاده افزایش یافته و مجال عبور خودروها نیست و خیابان‌ها قفل می‌شوند.

وی با بیان اینکه از شهروندان درخواست می‌کنیم با خودرو شخصی در محدوده مرکزی شهر تردد نکنند، گفت: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه از میدان دانشسرا تا چهارراه گجیل در طول خیابان جمهوری از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب ورود خودروهای شخصی ممنوع است.

وی افزود: همچنین ۲۹ اسفند ماه نیز با وجود اینکه تعطیل است، اما طرح زوج و فرد اجرا می‌شود.

کد مطلب 5736619

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