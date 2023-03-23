مرگ ۲ خانم در واژگونی پژو آر دی در تیران

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ترافیکی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۴ و ۳۲ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه این حادثه به دنبال واژگونی پژو آر دی رخ داده است، ادامه داد: این حادثه در جاده تیران – داران رو به روی مهدی آباد رخ داده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام ۲ واحد اورژانس برای امدادرسانی به این حادثه ابراز داشت: چهار نفر شامل ۲ آقا و ۲ کودک در این حادثه مصدوم شدند.

عابدی با بیان اینکه مصدومان این حادثه به بیمارستان بهنیا تیران منتقل شدند، ادامه داد: متأسفانه ۲ خانم ۱۳ و ۳۵ ساله نیز در این حادثه جان خود را از دست دادند.