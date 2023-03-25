موانع تولید در کرمان رفع می شود/ حمایت از فعالان اقتصادی

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی با اشاره به شعار سال و لزوم حمایت از بخش اقتصادی در راستای کنترل تورم و پویایی اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: دستگاه قضائی در استان کرمان همچون سال گذشته روند حمایت از دستگاه‌های اقتصادی را ادامه می‌دهد و این روند تشدید می‌شود.

وی بر رفع موانع تولید و سرمایه گذاری تاکید کرد و افزود: باید شرایط اقتصادی به نحوی در بستری قانونی و سالم انجام شود که به رفع مشکلات معیشتی و کنترل تورم ختم شود.

وی ادامه داد: حفظ فرصتهای شغلی و توسعه اشتغالزایی در بخش‌های مختلف اقتصادی اهمیت بسیار بالایی دارد و در همین راستا موانع تولید و توسعه اقتصادی در استان رفع می‌شود.