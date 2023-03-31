اسکیت مازندران پارسال ۴۶ مدال کشوری کسب کرد

حسین خیری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اسکیت مازندران در سال ۱۴۰۱ همانند سال‌های گذشته روزهای خوبی را پشت سر گذاشته و توانست ۴۶ مدال کشوری و ۵ عنوان قهرمانی تیمی را از آن خود کند

وی بیان داشت: اسکیت سواران مازندرانی سال گذشته در مسابقات کشوری، ۴۶ مدال در ۵ رشته اسکیت سرعت، آلپاین، اگرسیو ، برد و رولبال کسب نمودند که ۲۵ مدال در بخش پسران و ۲۱ مدال در بخش دختران بوده است.

خیری نیا اظهار کرد: ۲۲ شهرستان مازندران در رشته اسکیت فعالیت دارند که در بین آنها ورزشکاران ۱۵ شهرستان در مسابقات کشوری صاحب مدال هستند و این امر نشانگر توسعه برابر اسکیت در شهرهای مازندران می‌باشد.

وی ادامه داد: تیم مازندران امسال ۵ عنوان قهرمانی تیمی در سطح کشور به دست آورده است که شامل ۲ عنوان قهرمانی، یک عنوان نایب قهرمانی و ۲ عنوان سومی بود.

وی خاطرنشان کرد: استان مازندران با داشتن بیش از ۲ هزار اسکیت سوار سازمان یافته و حتی جمعیت کمتر نسبت به برخی استان‌های کشور رتبه سوم را از نظر تعداد ورزشکاران سازمان یافته در بین هیأت‌های اسکیت استان‌های کشور دارد که این تعداد در ۴۷ مکان آموزشی مشغول فعالیت هستند.

خیری نیا گفت: در تیم‌های ملی تا این لحظه محمد رستمی، سینا صفی یاری و شکیبا شعبانی ملی پوشان ثابت مازندرانی هستند و قرار است اردیبهشت ماه به مسابقات جهانی اسکیت رولبال هندوستان اعزام شوند و در دیگر رشته‌های اسکیت نیز ملی پوش خواهیم داشت و قطعاً سال ۱۴۰۲ سالی پر مدال حتی در میادین برون مرزی برای اسکیت مازندران خواهد بود

رئیس هیئت اسکیت مازندران گفت: در حوزه آموزش در سال جاری ۶ کلاس مربیگری و داوری و ۹ اردوی استانی در دو بخش آقایان و بانوان برگزار نمودیم که با این شرایط تعداد مربیان و داوران استان به عدد ۴۸۰ رسیده است

گفتنی است هیئت اسکیت مازندران در سالیان اخیر و طی ارزیابی‌های فدراسیون اسکیت هر ساله در میان ۳ هیئت برتر کشور قرار داشته است.