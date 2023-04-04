به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دستیابی به این رقم، دستاوردهای خوبی برای استان در پی خواهد داشت از این رو باید با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود، به این هدف برسیم.
وی اظهار کرد: آذربایجان شرقی یکی از مهمترین استانهای کشور در صنعت شیشه به شمار میرود که فعالیت ۱۰ واحد تولیدی آن، نیمی از شیشه مورد نیاز کشور را تأمین میکند.
وی اضافه کرد: تحقق شعار سال، نیازمند این است که اقتصاد استان را قویتر کنیم، تولید ثروت در استان را بالا ببریم و با جذب سرمایه گذاری و افزایش صادرات، تبریز و آذربایجان شرقی را به جایگاه واقعی آن برسانیم.
پرنیان خاطرنشان کرد: ۱۰ سالی است که سرمایه گذاری در بخشهای مختلف در تبریز به دلایل گوناگون ضعیفتر شده که برای جبران آن نیازمند همکاری همه جانبه دستگاهها و به ویژه رسانهها هستیم.
وی به توان بالای بخش خصوصی در استان نیز اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای این بخش همواره تبریز و استان را به یکی از مناطق مطرح در اقتصاد و صنعت تبدیل کرده است و باید تلاش کنیم تمام ظرفیت این بخش را در راستای توسعه همه جانبه استان پای کار بیاوریم.
پرنیان افزود: در شعاع ۳۰ کیلومتری تبریز نزدیک به ۴۰ هزار واحد کسب و کار به غیر از اصناف وجود دارد و در تمامی کویهای اطراف این شهر کارگاههای کوچک با توان فنی بالا مشغول فعالیت هستند که با اندکی حمایت و توجه، در رشد و توسعه منطقه بیشتر ایفای نقش خواهند کرد.
وی با بیان اینکه سال گذشته رکورد تولید در واحدهای بزرگ صنعتی استان شکسته شد، گفت: نتیجه افزایش تولید در این واحدها، فعالیت واحدهای قطعه سازی کوچک با تمام توان است و سال گذشته این اتفاق افتاد و قطعه سازان به رغم فعالیت با حداکثر توان، در تأمین قطعات مورد نیاز کارخانههای تراکتور، ایدم و چرخشگر، کم آوردند.
وی بر همکاری و هماهنگی بین دستگاهی در راستای توسعه همه جانبه استان به ویژه در بخش صنعت تاکید کرد و از رسانههای استان درخواست کرد تا ظرفیتهای موجود را به خوبی تبیین کنند تا رشد تولید و مهار تورم را در استان رقم بزنیم.
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