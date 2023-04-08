با ۳۰۰ میلیون تومان در کدام مناطق تهران می توان خانه رهن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره یک واحد آپارتمان در محله‌های تهران با میانگین عمر ۱۰ سال ساخت باید حداقل ۵۰ میلیون و ماهیانه ۱ میلیون پول پیش داشته باشید.

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در پایتخت منتشر می‌شود: