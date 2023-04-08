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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۰:۴۷

بازار اجاره بها؛

با ۳۰۰ میلیون تومان در کدام مناطق تهران می توان خانه رهن کرد

با ۳۰۰ میلیون تومان در کدام مناطق تهران می توان خانه رهن کرد

بررسی ها نشان می دهد با ۳۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهیانه ۵ میلیون تومان می توان یک واحد آپارتمان در مناطق مختلف تهران رهن کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره یک واحد آپارتمان در محله‌های تهران با میانگین عمر ۱۰ سال ساخت باید حداقل ۵۰ میلیون و ماهیانه ۱ میلیون پول پیش داشته باشید.

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در پایتخت منتشر می‌شود:

محله متراژ اجاره بها (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
فیروز آبادی ۷۵ ۳ الی ۵ میلیون ۱۰۰ الی ۳۰۰ میلیون
فلاح ۶۰ ۱ الی ۴ میلیون ۲۰۰ الی ۳۰۰ مییلون
میدان حر ۶۰ _____________ ۱۵۰ الی ۳۰۰ میلیون
شیوا ۵۰ ۲ الی ۴ میلیون ۱۶۰ الی ۳۰۰ میلیون
نعمت آباد ۷۵ ۱ الی ۴ میلیون و ۵۰۰ ۵۰ الی ۳۰۰ میلیون
آذربایجان ۶۴ ۴ الی ۵ میلیون ۲۵۰ الی ۳۰۰ میلیون
سلسبیل ۵۹ ۳ الی ۴ میلیون ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون
دولت آباد ۸۰ ۳ الی ۴ میلیون و ۵۰۰ ۱۰۰ الی ۳۰۰ میلیون
آشتیانی ۶۰ ۴ میلیون ۲۵۰ الی ۳۰۰ میلیون
هفت حوض ۵۴ ۴ میلیون ۲۵۰ الی ۳۰۰ میلیون
شهرک ولیعصر ۶۰ ۱ الی ۴ میلیون و ۵۰۰ ۵۰ الی ۳۰۰ میلیون
عارف ۵۰ ۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۵ میلیون ۱۵۰ الی ۳۰۰ میلیون
پیروزی ۶۰ ۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۴ میلیون ۲۳۰ الی ۳۰۰ میلیون
گمرک ۶۰ ۶۰۰ هزار تومان الی ۳ میلیون ۱۸۰ الی ۳۰۰ میلیون
دیلمان ۵۰ ۱ الی ۴ میلیون ۸۵ الی ۳۰۰ میلیون
امیریه ۶۰ ۳ میلیون و ۲۰۰ الی ۵ میلیون ۱۵۰ الی ۳۰۰ میلیون
هاشمی ۵۰ ۳ میلیون ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون

کد مطلب 5749270

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