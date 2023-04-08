با ۳۰۰ میلیون تومان در کدام مناطق تهران می توان خانه رهن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره یک واحد آپارتمان در محلههای تهران با میانگین عمر ۱۰ سال ساخت باید حداقل ۵۰ میلیون و ماهیانه ۱ میلیون پول پیش داشته باشید.
در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در پایتخت منتشر میشود:
|محله
|متراژ
|اجاره بها (قیمتها به تومان میباشد)
|رهن (قیمتها به تومان میباشد)
|فیروز آبادی
|۷۵
|۳ الی ۵ میلیون
|۱۰۰ الی ۳۰۰ میلیون
|فلاح
|۶۰
|۱ الی ۴ میلیون
|۲۰۰ الی ۳۰۰ مییلون
|میدان حر
|۶۰
|_____________
|۱۵۰ الی ۳۰۰ میلیون
|شیوا
|۵۰
|۲ الی ۴ میلیون
|۱۶۰ الی ۳۰۰ میلیون
|نعمت آباد
|۷۵
|۱ الی ۴ میلیون و ۵۰۰
|۵۰ الی ۳۰۰ میلیون
|آذربایجان
|۶۴
|۴ الی ۵ میلیون
|۲۵۰ الی ۳۰۰ میلیون
|سلسبیل
|۵۹
|۳ الی ۴ میلیون
|۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون
|دولت آباد
|۸۰
|۳ الی ۴ میلیون و ۵۰۰
|۱۰۰ الی ۳۰۰ میلیون
|آشتیانی
|۶۰
|۴ میلیون
|۲۵۰ الی ۳۰۰ میلیون
|هفت حوض
|۵۴
|۴ میلیون
|۲۵۰ الی ۳۰۰ میلیون
|شهرک ولیعصر
|۶۰
|۱ الی ۴ میلیون و ۵۰۰
|۵۰ الی ۳۰۰ میلیون
|عارف
|۵۰
|۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۵ میلیون
|۱۵۰ الی ۳۰۰ میلیون
|پیروزی
|۶۰
|۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۴ میلیون
|۲۳۰ الی ۳۰۰ میلیون
|گمرک
|۶۰
|۶۰۰ هزار تومان الی ۳ میلیون
|۱۸۰ الی ۳۰۰ میلیون
|دیلمان
|۵۰
|۱ الی ۴ میلیون
|۸۵ الی ۳۰۰ میلیون
|امیریه
|۶۰
|۳ میلیون و ۲۰۰ الی ۵ میلیون
|۱۵۰ الی ۳۰۰ میلیون
|هاشمی
|۵۰
|۳ میلیون
|۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون
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