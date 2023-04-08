شهرستان خرمدره در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت

مشهود تقی لو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین وضعیت رنگ بندی کرونایی کشور، شهرستان خرمدره و ایجرود در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارند، گفت: شهرهای زنجان، ابهر، خدابنده، طارم، سلطانیه و ماهنشان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.



وی اضافه کرد: بنابر اعلام آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این هفته ۱۸ شهر کشور در وضعیت قرمز و ۷۶ شهر در وضعیت نارنجی قرار دارد و تعداد شهرها با وضعیت زرد نیز به ۲۲۷ مورد افزایش یافته است.



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ادامه داد: به دلیل وضعیت نامناسب کرونایی در استان، پویش واکسیناسیون کرونا دز یادآور از هشتم تا ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان در حال اجراست.

تقی لو تاکید کرد: به تمامی شهروندان زنجانی توصیه می‌شود به منظور مصون ماندن از خطرات این ویروس نسبت به تکمیل واکسیناسیون خود اقدام و حتماً دز یادآور را بعد از ۶ ماه از آخرین واکسن خود تزریق کنند.



معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: واکسیناسیون کرونا در تمامی مراکز جامع سلامت شهری و خانه‌های بهداشت روستایی استان انجام می‌شود.



تقی لو افزود: همچنان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مانند استفاده از ماسک در مکان‌های عمومی و سربسته، رعایت فاصله اجتماعی و شست و شوی مداوم دست‌ها توصیه می‌شود.