پیگیری برای حل مشکلات مردم اولویت جدی فرمانداری کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا آمویی بعد از ظهر شنبه در دیدار با سردار علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه که در محل فرمانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: مردم کرمانشاه مردمانی مؤمن، نجیب، ولایی و انقلابی هستند که سال‌ها است با وجود مشکلات و دسیسه‌های دشمنان پای نظام و انقلاب اسلامی مانده و به خوبی از آن حراست و پاسداری کرده‌اند.

وی افزود: در چنین شرایطی خدمت به مردم و گشودن گره‌ای از مشکلاتشان را وظیفه خود دانسته و اینک که فرصت خدمت به آنها در سنگر فرمانداری نصیبم شده حتماً آن را قدر دانسته و تلاش می‌کنم خادم خوبی برای تک تکشان باشم.

سرپرست فرمانداری کرمانشاه تاکید کرد: با خدای خود نیز عهد بسته‌ام که شانی به جر شأن خدمتگزاری برای خود قائل نباشم و شبانه روز تلاش کنم تا شرایط زندگی مردم کرمانشاه ارتقا پیدا کند، موضوعی که با کمک همکارانم در مجموعه فرمانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان با جدیت دنبال خواهد شد.

آمویی یادآوری کرد: در فرمانداری به روی همه مردم باز است و برای دیدار و ملاقات با آنها تنها قائل به دیدارهای هفتگی در روزهای دوشنبه نیستم، شهروندان هر زمانی که نیاز به ملاقات داشتند می‌توانند به فرمانداری مراجعه کرده و مطمئن باشند حتماً کارشان با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود.

وی همچنین از حمایت‌های سردار جاویدان فرمانده و دیگر مدیران و مسئولان انتظامی کرمانشاه نیز قدردانی کرد و گفت: تمام خاطرات خوب زندگی من در لباس مقدس پلیس رقم خورده و افتخار می‌کنم سربازی از سربازان ولایت در مجموعه فراجا بوده‌ام.

آمویی در پایان و با تاکید بر اینکه هنوز هم به مشاوره‌های راه گشای سردار جاویدان و دیگر مسئولان انتظامی استان برای خدمت به مردم نیاز دارد، گفت: امیدوارم همه دست در دست هم بتوانیم قدمی برای رفاه، آسایش و ارتقا وضعیت معیشتی مردم برداریم.