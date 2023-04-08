به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری عصر شنبه در جلسه رفع مشکل تعاونی امیرالمؤمنین پاکدشت و کمربندی این شهرستان که با حضور غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی، کیهان مشاور و مدیرکل حوزه استاندار، اردستانی فرماندار، بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی و مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد اظهار داشت: با توجه به وضعیت تعاونی امیرالمومنین شهرستان پاکدشت الحاق ۲۳۰ هکتار اراضی جهت پاسخگویی به مطالبات مردم مورد درخواست بوده منتها ۹۲ هکتار در شورای عالی معماری و شهرسازی مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: درخواست مسئولان ۲۳۰ هکتار برای گسترش و بارگزاری‌های جمعیتی است، تا ضمن اصلاح تداخلات محیط زیستی زمینه برای الحاق به محدوده پاکدشت فراهم شود.

استاندار تهران در ادامه با بررسی وضعیت کمربندی این شهرستان با توجه به درخواست‌های معارضین عنوان کرد: با توجه به تغییر کاربری و درخواست‌های مالکین املاک و اراضی مسیر اجرای طرح مبنی بر معافیت موضوع پرداخت ۸۰ درصد قیمت کارشناسی تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، از طریق استانداری و جهاد کشاورزی جهت پرداخت مطالبات مالکین پیگیری شود.

فخاری همچنین بر لزوم رفع مشکلات موجود کمربندی در حوزه آب، برق و همچنین علائم ایمنی و غیره تاکید کرد تا این پروژه جهت کاهش بار ترافیکی در کوتاه‌ترین زمان افتتاح شود.