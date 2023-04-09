حمایت از ۲۸۰۰ مرکز فرهنگی و مسجد در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی در نطق پیش از دستور هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان اظهار کرد: امیدواریم سال جدید، برای نظام جمهوری اسلامی، کشور و شهر ما سرشار از خیر و برکت باشد.

وی با اشاره به سفرهای نوروزی و تلاش مدیریت شهری برای پذیرایی از مسافران گفت: تلاش شد تا زمینه اسکان مسافران در شهر به نحو مطلوب فراهم شود. مراجعات و بازدیدهایی در این روزها داشتیم و مشاهده کردیم که زحمات به بار نشسته و نوروز خوبی رقم خورد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تقارن نوروز با ایام ماه مبارک رمضان سبب ویژگی خاص نوروز امسال شد. با توجه به اینکه سه سال این تقارن ادامه دارد پیشنهاد داریم که از تجربیات استفاده شود تا حرمت ماه مبارک رمضان رعایت شود.

وی ادامه داد: بیش از ۳۰۰ برنامه فرهنگی متناسب با این ایام توسط معاونت فرهنگی شهرداری در نقاط مختلف شهر برگزار شد. امیدواریم رویدادهای مناسب در سال جاری نیز به خوبی ادامه پیدا کند.

نورصالحی با اشاره به شعار سال بیان کرد: امیدواریم توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص مهار تورم و رشد تولید عملاً مورد توجه قرار گیرد. اگر قرار است به صورت جدی تورم مهار شود و سختی‌های سال قبل که معیشت اقشار ضعیف را سخت کرد در سال جاری وجود نداشته باشد، برنامه‌ریزی صحیح و مشخص انجام داد و اقدامات هدف گذاری شده به مردم اعلام شود.

وی ادامه داد: مدیریت شهری نیز به نوبه خود در این زمینه تلاش می‌کند. زیرا همه بخش‌ها و آحاد مردم مسئولیت‌هایی برعهده دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به موضوع حجاب و عفاف گفت: حجاب قانونی و شرعی است و باید رعایت شود. بانوانی که زندگی عفیفانه‌ای دارد و در جامعه کار می‌کنند و حضور دارند امیدواریم همین روند را ادامه دهند اما تعداد محدودی نیز وجود دارند که حجاب را رعایت نمی‌کنند. رهبر معظم انقلاب فرمودند کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند اگر بدانند پشت حرکتشان چه نقشه‌ها و دسیسه‌هایی وجود دارد روش خود را عوض می‌کنند.

وی تأکید کرد: فضای شهر ما به عطر شهدا آکنده است و عموم مردم نیز فضای عفیفانه شهر را حفظ کرده‌اند، ما در شورای اسلامی شهر درخواست داریم که بانوان حرمت ماه مبارک رمضان و حرمت شهر شهیدان را پاس بدارند.

نورصالحی با بیان اینکه یکی از بهترین اقدامات انجام شده در صورت سال گذشته مساعدت به مساجد و مراکز فرهنگی بود، گفت: در این راستا ۲۸۰۰ مرکز فرهنگی مورد حمایت قرار گرفته‌اند. در گذشته فعالیت مربوط به کمک به مساجد و مراکز فرهنگی محدود و نزدیک به صفر شده بود، اما در دوره جدید مدیریت شهری اقدامات خوبی صورت گرفته و قرار است به نحو مطلوب‌تری ادامه پیدا کند.

وی در ادامه اظهار کرد: از کسانی که تلاش کردند تا آب در زاینده‌رود در نوروز و سال جدید جریان داشته باشد تشکر می‌کنیم. امیدواریم مسئولان استان تلاش کنند تا جریان آب در این رودخانه دائمی باشد. مدیریت شهری نیز در این زمینه از هر تلاشی که امکان پذیر است با مشارکت مردم، دریغ نمی‌کند.