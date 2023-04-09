به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی عسکری سرپرست بانک مسکن در خصوص مسئولیت بانک مسکن برای عمل به سیاست دولت برای ساماندهی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره و خرید و فروش با اشاره به اینکه این خانه‌ها در بانک‌ها دو بخش دارند توضیح داد: بخشی از خانه‌های خالی در حکم خانه‌های سازمانی و عمدتاً محل استقرار شعبه‌های بانک و محلی برای آموزش و دوره‌های آموزشی بانک است و بانک به لحاظ محدودیت قانونی امکان استفاده از آن را ندارد. برخی از واحدها نیز واحدهای تملیکی بانک و به عنوان واحدهای مازاد شناخته شدند که بانک مسکن برنامه فروش آنها را در دست اجرا دارد.

سرپرست بانک مسکن ادامه داد: با توجه به مصوبه مولدسازی و همچنین بندهایی در بودجه ۱۴۰۲ بانک پس از اخذ مجوز از وزارت اقتصاد و امور دارایی نسبت به فروش این املاک از طریق مزایده اقدام خواهد کرد. با این شرط بانک مسکن آگهی فروش واحدهای تملیکی را از طریق جراید و رسانه‌ها در حال پیگیری قرار داده است.

عسکری با تاکید بر اینکه بانک مسکن برنامه فروش خانه‌های تملیکی را دارد و از آنها به عنوان بورس بازی استفاده نخواهد کرد، توضیح داد: بیشتر آنچه به عنوان خانه‌های خالی است مربوط به واحدهایی می‌شود که احداث و یا ساخته شده اما با هدف ایجاد سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده برای استفاده است که سازمان مالیاتی به دنبال آن و اخذ مالیات از آنها واحدهاست.

وی تصریح کرد: جلساتی با سازمان امور مالیاتی برگزار کردیم و لیست خانه‌های خالی بانک مسکن که ارائه شده است، امکان فروش و اجاره ندارند.