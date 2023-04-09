۱۴ پروژه طرح نهضت ملی مسکن درشهرهای زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خواجه‌ای ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه، این پروژه‌های عمرانی در دو حوزه مسکن شهری و بهسازی ومسکن روستایی به بهره برداری خواهد رسید، افزود: ۵ پروژه بهسازی و مسکن روستایی در شهرستان‌های زنجان، ماهنشان، طارم، خدابنده و ایجرود و ۱ پروژه ۱۲ واحدی مسکن محرومین در ابهر در این ایام افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه، ۲۱ فروردین ماه ۱۳۵۸ یکی از نقاط عطف تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی به فرمان تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام راحل (ره) در ایجاد حساب ۱۰۰ و تأسیس بنیادمسکن و ایجاد فصل جدیدی از توسعه خدمات عمومی در بخش زیربنایی و مهم تأمین مسکن می‌باشد، افزود: بنیاد مسکن، نهادی برآمده از انقلاب ملت بزرگ ایران اسلامی که برقراری عدالت اجتماعی درکنار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی از مهم‌ترین مطالبات و خواسته‌های مردم بودکه امروز این مولود ارزشمند با طی نمودن مراحل تکامل خود بسترساز خدماتی ارزشمند و راهگشا بویژه در بخش تأمین مسکن نیازمندان گردیده است.

خواجه‌ای یکی از مهمترین اهداف و رسالت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تأمین مسکن محرومان و اقشارکم درآمد، دانست و گفت: تأمین مسکن گامی مهم در دست یابی به توسعه پایدار است که در حال حاظر این نهاد انقلابی به این موضوع توجه جدی دارد به طوری که در راستای سیاست‌ها و راهبردهای توسعه‌ای مسکن کشور گام برداشته و مطابق با رویکردهای و راهبردهای حمایتی از اقشار ضعیف جامعه حرکت کرده است.

وی با اشاره به اینکه، پروژه‌های نهضت ملی مسکن در قالب ۱۴ پروژه (۱۶۹۷ واحد مسکونی) در شهرهای هیدج، صائین قلعه، خرمدره، قیدار و آببر به عهده بنیاد مسکن است که روند اجرای این پروژه‌ها با برنامه زمانبندی شده مطابقت دارد، یادآور شد: در اجرای پروژه‌ها تمامی نکات فنی، مهندسی و ایمنی رعایت شده تا بهترین خدمات به مردم ارائه شود.

مدیرکل بنیاد مسکن تصریح کرد: علاوه بر اجرای ۱۴ پروژه در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، پروژه ۳۶۸ واحدی گلشهر زنجان نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهر زنجان از سوی بنیاد مسکن در حال اجرا است که در حال حاظر پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصدی دارد.

خواجه‌ای در بخشی دیگر از سخنان خود به اجرای طرح هادی روستایی اشاره کرد و افزود: میانگین اجرای طرح هادی روستایی در سطح کشور ۵۸ درصد و در استان زنجان ۶۳/۷ درصد است که در این زمینه استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

وی با بیان اینکه، در سطح استان زنجان ۹۲ هزار و ۶۷۸ واحد مسکونی روستایی وجود دارد، یادآور شد: تا به امروز بیش از ۵۲ هزار واحد مسکونی روستایی در سطح استان زنجان مقاوم‎سازی شده و از تسهیلات ویژه نوسازی و بهسازی مسکن استفاده کرده‌اند، به طوری که می‌توان گفت تاکنون ۵۶ درصد واحدهای مسکونی روستایی زنجان مقاوم سازی شده، که این میزان بالاتر از میانگین کشوری است.