کدام دسته از روزه داران نباید ورزش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صفری نژاد متخصص کلیه در گفتگو با رادیو سلامت در خصوص سنگ کلیه گفت: افرادی که دارای سنگ کلیه هستند، به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ افرادی که سنگ ساز فعال هستند یعنی هر ۶ ماه سنگ کلیه ایجاد می‌شود و افراد دیگر در طول عمر یک بار دچار سنگ کلیه می‌شوند و دیگر تکرار نمی‌شود.

وی با با بیان اینکه روزه برای افراد سنگ ساز فعال ممنوع است، افزود: اما افراد دسته دوم یعنی افرادی مه در طول عمر یک بار دچار سنگ کلیه می‌شوند و دیگر تکرار نمی‌شود، روزه بلامانع هست. البته پزشکان سنگ کلیه نمی‌گویند بلکه سنگ ادراری می‌گوئیم؛ به این دلیل که، سیستم ادراری متشکل از سه قسمت کلیه، حالب ها و مثانه است.

این متخصص کلیه بیان کرد: هنگامی که سنگ از کلیه بیرون می‌آید و از کلیه خارج می‌شود، سنگ در داخل حالب ایجاد مشکل می‌کند، چه سنگ ساز فعال چه نباشد؛ چون ایجاد انسداد می‌کند. افرادی که سنگ در حالب هم دارند، روزه برایشان باطل است و با مایعات در عرض شش هفته باید سنگ ایجاد شده را دفع کنند و زمان را نباید از دست بدهند.

صفری نژاد ادامه داد: فردی که دو عمل سنگ شکن داشته است، نباید روزه بگیرد. از مایعات زیادی باید استفاده کند. اگر روزه بگیرد دوباره دچار سنگ‌های ادراری می‌شود. حتماً لبنیات مصرف کند و نباید حبوبات مصرف کند.

این متخصص کلیه در پاسخ به این سوال که آیا ورزش به رفع مشکلات کلیه کمک می‌کند، اظهار داشت: خیر. ورزش، آب بدن را کم می‌کند. برای همین خیلی مفید نیست. افرادی که روزه دار هستند و سنگ کلیه فعال هم می‌سازند نباید ورزش کنند؛ بنابراین ورزش توصیه نمی‌شود چون آب بدن کم می‌شود.