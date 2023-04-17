باد شدیدی با سرعت ۹۷ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید

علی ملاشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: وزش باد شدیدی تا بیشینه ۹۷ کیلومتر بر ساعت صبح امروز ۲۸ فروردین ،۱۴۰۲ زابل را درنوردید و گردوغبار حاصل از آن شعاع دید افقی را در منطقه فرودگاهی به ۹۰۰ متر کاهش داد. وی ادامه داد: با توجه به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی جوی، وزش با شدید تا خیلی شدید تا سه شنبه ۲۹ فروردین ماه جاری در شمال استان فعال خواهد بود.

وی افزود: در زمان غبارآلود شدن هوا از ترددهای غیر ضروری در فضای باز پرهیز شود. از استحکام سازه‌ها و پوشش گلخانه‌ها اطمینان حاصل شود. از کندوهای زنبور عسل مراقب و در زمان طوفان از آبیاری باغات اجتناب شود.