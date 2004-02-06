شكست خدايي و راه آهن خراسان

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم راه آهن خراسان كه دردور رفت توانسته بود با نتيجه 17 بر 13 تيم سايپاي تهران را مغلوب كند در ديدار برگشت نتوانست برتري خود را حفظ كند و مغلوب تيم تهراني شد.

راه آهني ها كه عليرضا دبير و يوسف عبدالسلام اف كشتي گير روسي الاصل خود را در اختيار نداشتند، مجيد خدايي ملي پوش وزن 84 كيلو گرم خود را نيز شكست خورده ديدند تا ناكام مطلق اين رقابت باشند.

ديدار سايپا وراه آهن خراسان عصرامروز درخانه كشتي مجموعه ورزشي آزادي برگزارشد ونتايج زيربدست آمد:

* سايپا 17 - راه آهن خراسان 15

50كيلو گرم : كشتي گير سايپا حاضر نشد واسماعيل پيش رو از راه آهن پيروزشناخته شد

55 كيلو گرم: تقي داداشي 2 - محمد جواد صفايي 3

60 كيلو گرم : عارف كاما ( عضوملي تركيه و قهرمان اروپا) 7 - جلال عسگري 4

66 كيلو گرم : اصغراردوخاني6 - محمد باقرپور 4

74 كيلو گرم : آدم بركت ( عضو تيم ملي تركيه و دارنده مدال برنزالمپيك سيدني ) 3 - مجتبي قاسم زاده 2

84 كيلو گرم : مصطفي يونسي نيا 3 - مجيد خدايي 2

96 كيلو گرم : مهران فاطمي 2 - شاهرخ صداقتي زاده 3

120 كيلو گرم : عليرضا رضايي 4- محمد جواد راسخي 1