اسحاق ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای ایجاد تأسیسات گردشگری جدید در شهرستان تویسرکان، ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است، اظهار کرد :۳۰ درخواست رسمی سرمایه گذاری در بخش تأسیسات گردشگری در اداره میراث فرهنگی تویسرکان ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه اعتباری افزون بر ۱۱ میلیارد تومان در قالب تسهیلات برای ایجاد سه خانه بومگردی در منطقه خرمرود تویسرکان مصوب شده است، یادآور شد: از درخواست‌های رسمی گردشگری ۱۴ مورد موافقت اصولی در راستای تأسیسات گردشگری مانند سفره خانه، هتل و خانه بومگردی صورت گرفته است همچنین دو مورد مجوز ایجاد و چهار مورد پروانه بهره‌برداری صادر شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تویسرکان خاطرنشان کرد: یک هزار و ۲۰۰ مجوز صنایع دستی کارگاهی، مشاغل خانگی و کسب و کارهای این بخش که غالباً در حوزه تولیدات منبت بوده‌اند نیز صادر شده است و بیش از ۱۴ میلیارد تومان تسهیلات در این بخش پرداخت شده است.

ترکاشوند یادآور شد: تعداد بازدیدهای نوروزی از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی تویسرکان ۴۵ هزار نفر بوده است که این آمار نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه یک‌هزار و ۷۹ نفر مسافر در تعطیلات نوروز در اقامتگاه‌های میراث فرهنگی اقامت داشته‌اند، متذکر شد: ۸۰۰ نفر نیز در اقامتگاه‌های غیر رسمی مانند مدارس اقامت داشتند.

ترکاشوند به طرح توسعه آرامگاه حیقوق نبی (ع) و فاز اول آن با اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان که مصوب و نقشه آن تهیه شده است، اشاره و خاطرنشان کرد: فاز دوم این طرح نیز تهیه و نقشه‌های آن با جزئیات بیشتر توسط مشاور با ۵۰۰ میلیون تومان در حال انجام است.