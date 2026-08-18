به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید سلمان ذاکر عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان با بیان اینکه تورم و معیشت از مهمترین مشکلات فعلی مردم است، اظهار کرد: آذربایجان غربی در زمینه سرانه درآمد جزو استان های آخر کشور است در حالی که بیشترین منابع و ظرفیت را دارد.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم آذربایجانغربی اظهار کرد: برای جبران عقبماندگی های استان نیازمند هزینه و سرمایهگذاری هستیم، چرا که سرانه درآمدی استان پایین است و معیشت مردم با دشواری همراه است.
حجت الاسلام ذاکر افزود: بیکاری، مشکلات اقتصادی و تورم پاسخگوی نیازهای مردم نیست و باید برای این مسائل چارهاندیشی جدی صورت گیرد، توجه به زیرساختها و داشتن تفکر زیرساختی میتواند زمینه تحول در استان را فراهم کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای موجود استان گفت: در کنار هزینهکرد منابع، باید با تفکر خلاقانه، تعامل و همکاری میان نهادها به دنبال حل مشکلات مردم بود و نمیتوان صرفا با روشهای معمول به نتیجه رسید.
بودجه کشور با شرایط تورم و گرانی همخوانی ندارد
وی با بیان اینکه بودجه کشور با شرایط تورمی و مطالبات مردم همخوانی ندارد، تصریح کرد: بودجه نیازمند اصلاح است و این اصلاح باید با تغییر اولویتها، توجه به جبران خسارات جنگ و رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم همراه باشد.
حجت الاسلام ذاکر گفت: آذربایجان غربی ظرفیت های زیادی دارد و باید از این ظرفیتها برای توسعه اقتصادی استفاده کرد.
وی با گلایه از نیمه تمام ماندن منطقه اقتصادی سرو ارومیه اظهار کرد: حمایت از صنعت، معافیتها و بخشودگیها و همچنین صیانت گمرکی از جمله ظرفیتهایی است که در مناطق آزاد و اقتصادی وجود دارد و میتواند به رونق تولید و سرمایهگذاری کمک کند.
ذاکر با اشاره به ظرفیت های معدنی استان خاطرنشان کرد: معادن و ظرفیت هایی همچون معدن تیتانیوم قرهآغاج باید مورد توجه قرار گرفته و از آنها برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و توسعه اقتصادی آذربایجانغربی استفاده شود.
مدارس آذربایجان غربی نیازمند بازسازی هستند
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز دیگر سخنران این جلسه گفت: مدارس سنگی و فرسوده مهاباد و استان باید بازسازی شوند.
سلام ستوده ادامه داد: همچنین بیش از ۹۰ درصد پایگاههای بهداشت و مراکز سلامت شهرستان مهاباد فرسوده و نیازمند بازسازی است و رفع این مشکل باید در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلات شهرستان مهاباد عنوان کرد: توسعه و بهسازی راههای روستایی، تکمیل بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد، توسعه اینترنت روستاها و تأمین آب آشامیدنی روستاهای مهاباد از دیگر نیازهای اساسی شهرستان است.
وی همچنین احداث ۲۴ کیلومتر دیوار ساحلی برای روستاهای بالادست شهرستان، احداث زمینهای ورزشی و کتابخانه را از دیگر مطالبات مردم مهاباد عنوان کرد.
جاده برهان پرحادثه ترین جاده شمال غرب کشور است
ستوده با اشاره به وضعیت جاده برهان گفت: محور مهاباد ـ بوکان از محورهای پرتصادف شمالغرب کشور است و نیازمند توجه جدی برای ارتقای ایمنی و کاهش حوادث رانندگی است.
وی همچنین با تاکید بر ظرفیت بالای گردشگری مهاباد افزود: مهاباد به عنوان یکی از شهرستانهای گردشگرپذیر استان و نگین آذربایجانغربی، نیازمند توسعه زیرساختهای گردشگری است و باید از این ظرفیت برای رونق اقتصادی شهرستان استفاده شود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم اظهار کرد: با وجود اقدامات انجامشده در حوزههای تولید، گردشگری و اشتغالزایی، با توجه به ظرفیتهای موجود استان و شهرستان، این اقدامات کافی نیست و کمبودهای جدی همچنان وجود دارد.
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