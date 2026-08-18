۲۹ متهم تحت تعقیب و محکوم متواری در بندرگز دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیاکبر روحی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح شناسایی و دستگیری متهمان تحت تعقیب و محکومان متواری، مأموران انتظامی بندرگز شناسایی این افراد را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شدند ۱۹ متهم تحت تعقیب و ۱۰ محکوم متواری مراجع قضایی را شناسایی و دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی بندرگز با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی گفت: پلیس با افرادی که با قانونگریزی موجب برهم زدن نظم و امنیت عمومی شوند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.
روحی از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت افراد مخل نظم و امنیت عمومی، اطلاعات خود را از طریق شماره ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیسی اعلام کنند تا در سریعترین زمان ممکن مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.
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