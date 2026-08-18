به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه ۲ تبریز در این فراخوان از هنرمندان، طراحان و علاقه‌مندان دعوت کرده است طرح‌های خلاقانه خود را برای طراحی و ساخت المان‌های شهری و سازه‌های گل متناسب با رویکرد محتوایی این طرح ارائه کنند.

بر اساس این فراخوان، طرح‌های پیشنهادی باید با بهره‌گیری از خلاقیت و نوآوری، قابلیت اجرا و ظرفیت لازم برای زیباسازی فضاهای شهری و ایجاد جلوه‌ای متفاوت در منظر شهری تبریز را داشته باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند حداکثر پنج طرح پیشنهادی را همراه با جزئیات فنی، ابعاد و مصالح مورد استفاده ارائه کنند.

طرح‌های ارسالی باید حداکثر تا ۳۰ شهریورماه در قالب فایل PDF یا تصویر با کیفیت بالا ارسال شوند.